محمدرضا مرادقلی در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی افزود: در پی اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور نیشابور به مشهد در ساعت ۱:۳۴ بامداد امروز یکشنبه ۱۹ مهر، حد فاصل خرو و قدمگاه، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه در مجموع ۲۸ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و تریاژ در صحنه، ۱۴ نفر از مصدومان جهت ادامه روند درمان‌های تخصصی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: ۱۴ نفر دیگر از سرنشینان نیز که دچار آسیب‌دیدگی‌های سطحی شده بودند، در محل حادثه توسط تیم‌های امدادی به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.