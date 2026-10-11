معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: دولت با جایگزینی اقتصاد دیجیتال و مدیریت زنجیره ارزش به‌جای معیشت سنتی، به‌دنبال حذف واسطه‌ها، اتصال مستقیم تولید به بازار مصرف و تثبیت اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، افشین کسالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در برنامه سلام خبرنگار، در تشریح اهداف ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری اظهار داشت: این رویداد فقط یک نمایشگاه معمولی نیست، بلکه نمادی از «تغییر الگوی بنیادین» دولت در نگاه به جامعه روستایی و عشایری کشور است.

او با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی دولت بر ایجاد «معیشت و اشتغال پایدار» در مناطق محروم قرار دارد، افزود: در نظام برنامه‌ریزی کلان، ما به دنبال پر کردن آن «حلقه مفقوده» در ادبیات توسعه روستایی هستیم تا با استفاده از مدل‌های موفق جهانی و الگوبرداری از کشور‌های پیشرو، زمینه را برای توسعه فناورانه و مهاجرت معکوس فراهم کنیم.

پل زدن میان تولید و بازار با تکمیل زنجیره ارزش

کسالایی در پاسخ به پرسشی درباره شکاف موجود میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی گفت: اشتغال پایدار بدون طراحی دقیق «زنجیره ارزش» محقق نخواهد شد. جامعه روستایی و عشایری همواره جامعه‌ای مولد بوده و اقتصاد کشور به تولیدات آنان وابسته است، اما مشکل اصلی در انقطاع میان «تولید» و «نظام بازار» نهفته است.

او تصریح کرد: تلاش معاونت توسعه روستایی این است که با بهره‌گیری از جریان‌های فناورانه، این حلقه مفقوده را پر کنیم. هدف ما اتصال مبدأ تولید به مراحل تجاری‌سازی و برندسازی است تا با مدیریت صحیح نظام بازار، ارزش‌افزوده واقعی به دست تولیدکننده برسد.

تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و سکو‌های پلتفرمی

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه روستایی با اشاره به آمار غرفه‌های این نمایشگاه گفت: از میان ۴۰۰ غرفه حاضر در این رویداد، ۱۵۰ غرفه بر اقتصاد و ۵۰ غرفه به‌طور ویژه بر جنبه‌های فناورانه و نوآورانه کسب‌وکار‌های روستایی تمرکز دارند. وجه تمایز این دوره، حرکت به سمت سکو‌های پلتفرمی و دیجیتالی‌کردن مدیریت اشتغال در روستاهاست تا محصولات تولیدی به‌صورت مستقیم و با حذف واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده برسد.

نشاط اجتماعی و همبستگی ملی

کسالایی در پایان با اشاره به استقبال چشمگیر آحاد جامعه از این نمایشگاه تصریح کرد: علاوه بر دستاورد‌های اقتصادی، این رویداد بارقه جدیدی از نشاط اجتماعی و همبستگی ملی را ایجاد کرد که نشان‌دهنده پیوند عمیق میان جامعه شهری و ظرفیت‌های نهفته در روستاهاست. وی در پایان از اهتمام ویژه رسانه ملی و شبکه خبر در بازتاب گسترده ظرفیت‌های روستایی و عشایری قدردانی کرد.