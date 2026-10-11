معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به همراه جمعی از مدیران این وزارتخانه، با حضور در منزل خانواده شهیدان بسیجی و ورزشکار، فاطمه و فائزه محمدی نصرآبادی، با والدین این دو شهیده دیدار و گفت‌و‌گو کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، به همراه کرم‌الله علیمرادی، سرپرست هماهنگی در امور ایثارگران، عالی‌پور، مدیرکل پشتیبانی و امور رفاهی، و زورقی، مدیر دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشور، با حضور در منزل خانواده شهیدان بسیجی و ورزشکار رشته پیلاتس، فاطمه و فائزه محمدی نصرآبادی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان، با والدین گران‌قدر آنان دیدار کردند.

در این دیدار صمیمانه که در فضایی معنوی و سرشار از یاد و خاطره شهیدان برگزار شد، سید مناف هاشمی، ضمن ابلاغ سلام و پیام گرم دکتر دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به خانواده این دو شهیده والامقام، از رشادت‌ها، ایثار و منش پهلوانی آنان تجلیل کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط مسئولان با خانواده‌های معظم شهدا، صبر، شکیبایی و استقامت والدین شهیدان را الگویی ارزشمند برای جامعه ورزش کشور دانست و بر اهمیت پاسداشت مقام و جایگاه خانواده‌های ایثارگران تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان همچنین از علیمرادی خواست زمینه برگزاری مراسمی ویژه در وزارت ورزش و جوانان، با حضور وزیر ورزش و جوانان، به‌منظور تجلیل از مادر گران‌قدر شهیدان فاطمه و فائزه محمدی نصرآبادی فراهم شود.

در ادامه این دیدار، کرم‌الله علیمرادی، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با والدین این دو شهیده، بر جایگاه والای جوانان ایثارگر و بسیجی در عرصه ورزش کشور تأکید کرد.

سرپرست هماهنگی در امور ایثارگران در سخنانی خطاب به والدین شهیدان اظهار داشت: «می‌دانیم که هیچ واژه‌ای نمی‌تواند جای خالی فرزندان عزیزتان را پر کند و هیچ کلامی قادر به تسکین عمق دلتنگی و غم نشسته بر دل پدر و مادر نیست؛ اما یقین داریم که دعای خیر ملت ایران و سربلندیِ برخاسته از نام و راه این شهیدان سرافراز، اندوخته‌ای ابدی و مایه آرامش قلب‌های صبور شماست.»

این دیدار با تجلیل از خانواده معزز شهیدان محمدی نصرآبادی و اهدای لوح تقدیر به نمایندگی از وزیر ورزش و جوانان به پایان رسید.