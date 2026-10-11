

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با تصمیم هیئت مدیره باشگاه فجرشهید سپاسی، مهدی رجب زاده کاپیتان و سرمربی سابق طلایی‌پوشان، بار دیگر هدایت فجر شهید سپاسی را بر عهده گرفت.

رجب‌زاده از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال فارس است که سابقه حضور در فجر شهید سپاسی را هم در دوران بازیگری و هم در عرصه مربیگری دارد. او فوتبال خود را از باشگاه جم شیراز آغاز کرد و در سال ۱۳۷۸ با پیراهن فجر شهید سپاسی، حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران را تجربه کرد.

این بازیکن سابق فوتبال ایران در ادامه دوران بازیگری خود به ذوب‌آهن اصفهان پیوست و در مقاطع مختلف برای این تیم به میدان رفت. حضور در مس کرمان و تیم‌های اماراتی نیز از دیگر بخش‌های کارنامه بازیگری اوست. رجب‌زاده در سال ۱۳۹۱ بار دیگر به فجر شهید سپاسی بازگشت و پس از آن مجدداً پیراهن ذوب‌آهن را بر تن کرد؛ تیمی که بخش مهمی از دوران حرفه‌ای خود را در آن سپری کرد.

رجب‌زاده در سال ۱۳۹۷ به دوران بازیگری خود پایان داد و فعالیت در عرصه مربیگری را آغاز کرد. او در نخستین تجربه‌های مربیگری خود با ذوب‌آهن همکاری داشت و سپس در مهرماه ۱۴۰۰ هدایت تیم قشقایی شیراز را در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور برعهده گرفت.

وی در خردادماه ۱۴۰۱ برای نخستین بار به‌عنوان سرمربی فجر شهید سپاسی انتخاب شد و در دو فصل هدایت این تیم را برعهده داشت. رجب‌زاده پس از جدایی از فجر، در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ هدایت پارس جنوبی جم را پذیرفت و تا آذرماه ۱۴۰۴ در این تیم فعالیت کرد.

رجب‌زاده در دوران بازیگری خود سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را نیز دارد و از بازیکنان مطرح فوتبال کشور در سال‌های گذشته به شمار می‌رود.