سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از وقوع حادثه انفجار گاز و ریزش آوار در شهرستان ملکان با ۲ فوتی و ۵ مصدوم خبر داد.

۲ فوتی و ۵ مصدوم بر اثر انفجار گاز و ریزش آوار در ملکان

۲ فوتی و ۵ مصدوم بر اثر انفجار گاز و ریزش آوار در ملکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع انفجار گاز و ریزش آوار در محدوده روستای آروق ملکان به مرکز دیسپچ اورژانس اعلام شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

شادی‌نیا افزود: در این حادثه سه مرد و چهار زن دچار حادثه شدند که متاسفانه یک نفر جان خود را در محل از دست داد و یکی از مصدومان نیز در مسیر انتقال به مرکز درمانی جان باخت.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز و تاسیسات گاز خواستار توجه جدی شهروندان به اصول ایمنی برای پیشگیری از حوادث مشابه شد.