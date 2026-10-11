رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان گفت: یک انبار احتکار داروهای انسانی به ارزش دو میلیارد تومان در شهرستان خرم‌آباد شناسایی و مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت:در اجرای طرح‌های نظارتی پلیس بر واحدهای صنفی و مقابله با پدیده شوم احتکار، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با اقدام تخصصی و رصد اطلاعاتی، یک واحد انبار احتکار داروهای انسانی را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی کردند.

سرگرد نصیر کوهزادی افزود: در بازرسی از این محل ، مقادیری انواع داروهای انسانی بدون ثبت قانونی در سامانه های دارویی شامل مسکن، آنتی‌بیوتیک و سایر اقلام دارویی به ارزش دو میلیارد تومان کشف شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان بیان کرد:انبار کشف اقلام دارویی با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی در شهرستان خرم‌آباد مهر و موم شد.

سرگرد کوهزادی با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که سلامت جامعه را هدف قرار دهد برهکرد قانونی خواهد کرد،افزود: پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان خرم‌آباد ارسال شد.