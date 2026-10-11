به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجائی در بازدید از مدرسه استثنایی برازجان، ضمن بررسی روند اجرای عملیات عمرانی این طرح بر ضرورت تسریع در تکمیل آن و فراهم‌کردن فضایی مناسب، ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مناسب‌سازی فضا‌های آموزشی اظهار داشت: در اجرای این مدرسه، الزامات مربوط به تردد و دسترسی دانش‌آموزان کم‌توان مورد توجه قرار گرفته و امکانات لازم برای استفاده آسان‌تر آنان از فضا‌های مختلف مدرسه پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین در ادامه بازدید‌های میدانی خود، وضعیت قطعه پر حادثه مجاور روستا‌های خوش آب و خوش مکان و شهرک صنعتی محور بوشهر ـ برازجان را بررسی کرد.

رجائی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی استان، طرح پیشنهادی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه استان که در کمیسیون ایمنی طرح موضوع شده است را مورد بررسی قرار داد و خواستار پیگیری جدی برای رفع نقاط پرخطر، اصلاح مسیر‌های حادثه‌خیز و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی شد.

وی افزود: محور بوشهر ـ برازجان از مسیر‌های مهم و پرتردد استان است و افزایش ایمنی آن، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، راهداری و پلیس راه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در این بازدید بر استمرار نظارت میدانی و پیگیری روند اجرای طرح‌های عمرانی و ایمنی تأکید کرد و خواستار تسریع در رفع مشکلات موجود در این محور شد.