صبح امروز در هرمزگان شرایط جوی آرام است و بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبزگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا صبح آرام و بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی کمی مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: رفت و آمد شناور‌های سبک با احتیاط صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.