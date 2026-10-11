به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادخدا سالاری گفت:این بازدید در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده در بازدید هشتم مهرماه و با هدف ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته، بررسی مطالبات مراجعان و شناسایی مشکلات باقی‌مانده انجام شد.

سالاری در جریان این بازدید با بررسی میدانی وضعیت مرکز درمانی، موضوعاتی از جمله ازدحام و معطلی مراجعان، وضعیت وب‌کیوسک‌ها، دسترسی به خدمات پزشکی و مسائل مرتبط با حضور پزشکان را مورد بررسی قرار داد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد بخشی از مشکلات کوتاه‌مدت که در بازدید قبلی مطرح شده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و اقدامات مسئولان ذی‌ربط در سطح استان تا حدودی برطرف شده است.

بازرس کل قضایی استان کرمان با تأکید بر اینکه نظارت زمانی اثربخش است که به نتیجه ملموس برای مردم منجر شود، تصریح کرد: رفع بخشی از مشکلات نباید پایان پیگیری‌ها تلقی شود و مسائل باقی‌مانده باید تا حصول نتیجه مطلوب و بهبود محسوس کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان دنبال شود.

سالاری با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عمومی در حوزه سلامت گفت: مراجعان مراکز درمانی باید بتوانند بدون تحمل معطلی و مشکلات غیرضروری، خدمات مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب دریافت کنند و دستگاه‌های مسئول نیز باید نسبت به رفع موانع و ارتقای فرآیند خدمت‌رسانی اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: حضور میدانی و بررسی مستقیم مسائل، فرصتی برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول و شنیدن مطالبات مردم است و سازمان بازرسی تلاش می‌کند با پیگیری مستمر، زمینه رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را فراهم کند.

بازرس کل قضایی استان کرمان در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اساسی و بلندمدت پلی‌کلینیک تأمین اجتماعی، تکمیل پلی‌کلینیک جدید، تأمین و نوسازی تجهیزات پزشکی و درمانی و اختصاص اعتبارات متناسب با نیاز‌های این مرکز را از مطالبات مهم برای ارتقای خدمات درمانی عنوان کرد.