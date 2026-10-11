طرح شناسایی و جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرستان ری، با هدف ارتقای امنیت شهری و پاکسازی محیط‌های عمومی، با حضور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به طور رسمی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، با اشاره به اهمیت پاکسازی خیابان‌ها و معابر شهری، اعلام کرد این طرح به مدت یک ماه در سطح شهرستان ری عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح و با تلاش مأموران نیروی انتظامی، ۱۰۰ نفر از معتادان متجاهر که در محدوده مدارس و بوستان‌های شهری فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. دادستان شهرستان ری تأکید کرد که افراد شناسایی شده پس از طی مراحل قانونی، جهت دریافت خدمات درمانی و بازپروری به کمپ‌های مربوطه منتقل شده‌اند.