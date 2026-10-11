به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهدی بهرامی شهردار سیرجان از تداوم اجرای طرح بهسازی و آسفالت معابر این شهر خبر داد و گفت: خیابان‌ها رگ‌های حیاتی شهر و یکی از عناصر اثرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان هستند و بر همین اساس، معابر اصلی و شریانی در اولویت نخست برنامه‌های عمرانی شهرداری قرار دارند.

وی با اعلام این خبر که در ۳۰۰ معبر 850 هزار مترمربع عملیات عمرانی و آسفالت انجام شده است به سیاست‌های عمرانی شهرداری در حوزه توسعه و بهسازی پرداخت و گفت: پس از معابر اصلی و شریانی، بهسازی معابر فرعی و کوچه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با اجرای پروژه‌های عمرانی، کیفیت شبکه معابر شهری را ارتقا دهیم.

شهردار سیرجان عنوان کرد: از منظر توسعه پایدار شهری، کیفیت معبر مفهومی چندبعدی است و مجموعه‌ای از ویژگی‌های فنی، عملکردی، ایمنی و زیبایی‌شناختی را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین دوام و کیفیت روسازی، سطح مناسب، زهکشی مطلوب و رعایت استاندارد‌های فنی، در کنار روانی ترافیک، دسترسی‌پذیری، ایمنی عبور و مرور و رضایتمندی شهروندان باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.