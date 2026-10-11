ماجرایِ پرونده‌ای که شاکی و متهمش هر دو مجرم هستند. شاکی که پیشتر به اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده بود، با فردی مدعی نفوذ در قوه قضاییه ارتباط داشت که مورد اخاذی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، متهم اصلی، وجوه ارزی، شمش طلا و وکالت فروش املاک شمال تهران را از شاکی دریافت کرد. متهم دیگر، وکیلی است که با ادعایِ دروغین ِارتباط با قضات دیوان عالی، از شاکی، کلاهبرداری کرد. رئیس قوه قضاییه خودش در یکی از جلسات رسیدگی به این پرونده حاضر شد.

پوریا سلیمان زاده گزارش می‌دهد: