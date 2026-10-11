به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در این مدت با وجود جنگ ظالمانه و تشدید محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا، روند صادرات فرآورده‌های نفتی کشور بدون توقف کامل ادامه داشته است.

حمیدرضا محمدحسینی تختی افزود: این فرآورده‌ها با ۳۲۵ فروند کشتی صادر شده است.

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وی گفت: روند فعالیت‌های صادراتی نشان می‌دهد با وجود چالش‌های موجود در مسیر تجارت خارجی، محدودیت‌های مالی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، جریان صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان برقرار بوده و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه استمرار داشته است.

مجتمع بندری شهید رجایی با برخورداری از موقعیت منحصر‌به‌فرد جغرافیایی در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس، به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی رفت وآمد بین قاره‌ای کشتی ها، با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، مهمترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.