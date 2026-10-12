به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان از تأمین و توزیع مستمر نفت سفید برای ۶۶۰۸ خانوار روستایی بدون گاز طبیعی در استان خبر داد.

جواد بلندی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز مناطق فاقد شبکه گاز طبیعی، افزود: تأمین سوخت زمستانی و نفت سفید مورد نیاز روستا‌هایی که تاکنون از نعمت گاز طبیعی برخوردار نشده‌اند، از اولویت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان است و توزیع این فرآورده بدون وقفه در حال انجام است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای سوخت‌رسانی در استان، افزود: در حال حاضر ۷۴ باب جایگاه عرضه سوخت، ۱۳۷ فروشندگی و تعاونی روستایی و ۱۴۴ دستگاه نفتکش در امر تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در سطح استان زنجان فعالیت دارند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان با تأکید بر استمرار روند سوخت‌رسانی به مناطق فاقد گاز طبیعی، گفت: تلاش می‌شود سوخت مورد نیاز خانوار‌های مشمول طرح در زمان مناسب تأمین و توزیع شود.

بلندی در ادامه با اشاره به راه‌های ارتباطی برای پیگیری مشکلات و ثبت شکایات، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند با سامانه پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۰۹۶۲۷ یا واحد بازرسی منطقه زنجان به شماره ۰۲۴-۳۳۰۴۸۱۶۵ تماس بگیرند.