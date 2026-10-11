مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: باغداران باید با رعایت اصول بهداشتی و توصیه‌های فنی، اقدامات پیشگیرانه را برای کنترل بیماری خامج در نخیلات جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حسن دشتی‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: با توجه به هشدار‌های مطرح‌شده درباره پدیده ال‌نینو و احتمال افزایش رطوبت در فصل پاییز، فراهم شدن شرایط مساعد برای گسترش بیماری خامج در نخیلات دور از انتظار نیست و لازم است بهره‌برداران توصیه‌های کارشناسی را به دقت اجرا کنند.

او افزود: باغداران باید پس از پایان برداشت محصول خرما، نسبت به رعایت بهداشت باغ، حذف برگ‌های پیر و اسپات‌های آلوده و جمع‌آوری بقایای گیاهی اقدام کنند تا زمینه کاهش منابع آلودگی و محدود شدن گسترش بیماری فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر ادامه داد: به‌منظور کاهش منابع اولیه آلودگی، استفاده از قارچ‌کش‌های مناسب باید مطابق دستورالعمل‌های سازمان حفظ نباتات کشور و با رعایت اصول فنی، تحت نظر کارشناسان انجام شود.

دشتی نژاد گفت: رعایت بهداشت باغ، پیشگیری و شناسایی به‌موقع علائم بیماری، نقش مهمی در مدیریت بیماری‌های نخیلات و حفظ سلامت و پایداری تولید خرما در منطقه دارد.