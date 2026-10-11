حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای ایران به عنوان عضوی از معاهده ان پی تی ، ماهیت این معاهده و عضویت در آن ­­را زیرسوال برده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایران به عنوان یکی از اعضای معاهده منع اشاعه یا ان پی تی در قبال پذیرش یکسری محدودیت‌ها برای جلوگیری از توسعه سلاح اتمی در جهان، باید از کمک‌های سایر اعضا برای مقاصد صلح‌آمیز بهره‌مند شود. با این وجود ایران، اما نه تنها از فواید عضویت در این معاهده بهره‌مند نشده، که در این زمینه هزینه‌هایی هم داده و آمریکا بدون توجه به این عضویت و در سایه سکوت نهاد‌های بین المللی به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تاسیسات هسته‌ای ایران که زیرنظر آژانس فعالیت می‌کنند، نیز حمله کرده است؛ روندی که به نوعی هم ماهیت ان پی تی و هم ادامه عضویت ایران در این معاهده را زیرسوال برده است.