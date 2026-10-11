زنجان در سال ۱۴۰۴ با ثبت متوسط درآمد ۵۱۸ میلیون تومانی خانوارهای شهری، رتبه پنجم کشور را کسب کرد و در شاخص هزینه خانوارهای شهری نیز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: بر اساس آمار‌های سال ۱۴۰۴، زنجان در شاخص متوسط درآمد خانوار‌های شهری رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است و در بخش هزینه خانوار‌های شهری نیز با قرار گرفتن در رتبه چهارم، نشانه‌هایی از همگرایی درآمد و هزینه در استان مشاهده می‌شود.

خلیل قاسملو، با اشاره به اهمیت حساب درآمد و هزینه خانوار افزود: حساب درآمد و هزینه خانوار یکی از طرح‌های مهم مرکز آمار ایران است که هر ساله وضعیت درآمد و هزینه خانوار‌ها را مشخص می‌کند.

وی اظهار داشت: با استفاده از حساب‌های تولید استانی، مالیات‌های غیرمستقیم و استهلاک، درآمد قابل تصرف خانوار‌ها محاسبه می‌شود و این درآمد با توجه به سهم درآمد‌های ناشی از کار و درآمد‌های ناشی از دارایی و ثروت در استان‌ها استخراج، طبقه‌بندی و منتشر می‌شود.

قاسملو ادامه داد: در بخش هزینه‌ها نیز ساختار هزینه خانوار‌ها در استان‌های کشور بر اساس گروه‌های مختلف، از جمله خوراکی‌ها و سایر اقلام هزینه‌ای، بررسی می‌شود که این اطلاعات نقش مهمی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف کشور دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور در زمینه کاهش نابرابری درآمدی گفت: بر اساس این برنامه، ضریب جینی در سطح کشور باید ۲۵ درصد کاهش یابد و بررسی نحوه توزیع درآمد در استان‌ها می‌تواند در ارزیابی وضعیت موجود و تدوین سیاست‌های مناسب مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه رتبه زنجان در شاخص درآمد خانوار‌های شهری بهبود یافته است، گفت: رتبه استان از نظر درآمد خانوار‌های شهری از جایگاه ششم در سال ۱۴۰۳ به رتبه پنجم در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

قاسملو افزود: متوسط درآمد خانوار‌های شهری استان زنجان از ۳۶۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۵۱۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، در این میان، استان تهران با متوسط درآمد ۷۲۱ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲۸۳ میلیون تومان کمترین متوسط درآمد خانوار‌های شهری را در کشور داشته‌اند.

وی درباره وضعیت درآمد خانوار‌های روستایی استان نیز گفت: زنجان در سال ۱۴۰۴ از نظر متوسط درآمد خانوار‌های روستایی رتبه هفتم کشور را کسب کرده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است، متوسط درآمد خانوار‌های روستایی استان در این سال ۲۴۷ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به وضعیت هزینه خانوار‌ها گفت: زنجان در سال ۱۴۰۳ از نظر هزینه خانوار‌های شهری رتبه دوم کشور را داشت، اما در سال ۱۴۰۴ با بهبود جایگاه خود به رتبه چهارم رسیده است که این موضوع در کنار وضعیت درآمدی استان، نشان‌دهنده همگرایی بیشتر درآمد و هزینه خانوار‌های شهری است.

قاسملو اضافه کرد: استان تهران با متوسط هزینه ۵۷۷ میلیون تومان بیشترین هزینه خانوار‌های شهری را در کشور به خود اختصاص داده است، همچنین زنجان در شاخص هزینه خانوار‌های روستایی در سال ۱۴۰۴ رتبه هفتم کشور را کسب کرده که نسبت به رتبه ششم سال قبل، یک پله کاهش داشته است.

وی با اشاره به نسبت هزینه به درآمد خانوار‌ها گفت: در سال ۱۴۰۴، نسبت هزینه به درآمد خانوار‌های روستایی در استان هرمزگان به ۱۱۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه خانوار‌ها از درآمد آنها بیشتر بوده است. این نسبت در خانوار‌های روستایی استان زنجان حدود ۸۰ درصد و در خانوار‌های شهری استان حدود ۸۳ درصد گزارش شده است.

قاسملو در ادامه به تغییرات ضریب جینی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: بررسی آمار‌های سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که ضریب جینی در مناطق شهری برخی استان‌ها افزایش یافته، اما در مناطق روستایی بهبود‌هایی مشاهده شده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش متوسط درآمد خانوار لزوماً به معنای بهبود توزیع درآمد نیست و ممکن است با افزایش نابرابری همراه باشد. برای نمونه، در برخی استان‌ها با وجود پایین بودن متوسط درآمد خانوار، توزیع درآمد وضعیت مناسب‌تری دارد؛ در مقابل، در استان تهران با وجود بالا بودن متوسط درآمد، نابرابری درآمدی نیز بیشتر است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان تأکید کرد: بررسی روند تغییرات درآمد و هزینه خانوار‌ها در استان‌های کشور طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در شرایط اقتصادی اخیر، می‌تواند مشخص کند کدام استان‌ها از نظر وضعیت معیشتی بهبود یافته‌اند و کدام استان‌ها با شرایط نامطلوب‌تری مواجه شده‌اند.

قاسملوگفت: با همکاری کارشناسان و بررسی روند‌های آماری سال‌های گذشته می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تری از وضعیت درآمد و هزینه خانوار‌ها ارائه کرد و از نتایج آن در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان بهره گرفت.