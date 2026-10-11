به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجتبی گداری‌نژاد گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست کنگاور پس از رصد و پایش، موفق به شناسایی و توقیف یک گروه متخلف شکار پرندگان وحشی در کنگاور شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ قبضه سلاح شکاری، چندین قطعه کبک وحشی، تعدادی فشنگ و سایر ادوات مرتبط با شکار از متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کنگاور با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات شکار و صید غیرمجاز گفت: حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و صیانت از تنوع زیستی از اولویت‌های این اداره است و گشت‌زنی و پایش مناطق تحت مدیریت با هدف شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان ادامه دارد.

گداری‌نژاد از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده شکار غیرمجاز یا سایر تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.