شرایط تامین آب کلانشهر مشهد پایدار است ولی در صورت عدم بارندگی، وضعیت دشواری برای پاییز و زمستان در پیش داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به وضعیت بحرانی آب در این کلانشهر گفت: با وجود اینکه ششمین سال تنش آبی در مشهد را سپری می‌کنیم و ذخایر سد‌ها به میزان بی سابقه کمتر از ۲ درصد رسیده، اما با عنایت امام هشتم، همراهی و مشارکت شهروندان محترم و انجام طرح ها و اقدامات فنی همه‌جانبه، کماکان شرایط تامین آب مشهدالرضا پایدار است؛ هرچند در صورت عدم بارندگی، وضعیت دشواری برای پاییز و زمستان در پیش داریم.

حسین اسماعیلیان برنامه ریزی بر اساس سناریو‌های بدبینانه را یکی از نقاط قوت این شرکت در سال‌های اخیر دانست و افزود: همواره نگاه ما در تصمیم گیری‌ها و اجرای طرح ها و اقدامات فنی، بر اساس تمرکز بر شرایط بدبینانه بوده که این مهم سبب شده از سال‌های گذشته، طرح های حیاتی از جنس اضطراری در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را عامل مهم و اثرگذار در مدیریت آب کلانشهر مشهد بویژه در ایام خاص و اوج مصرف برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر مدیریت شبکه‌های آب ۶ هزارکیلومتری مشهد با استفاده از بروز‌ترین فناوری ها، ابزار الکترونیکی انجام می‌شود.

اسماعیلیان مجموعه اقدامات این شرکت طی سال‌های اخیر در حوزه فرهنگسازی و مدیریت مصرف بهینه آب را از دیگر عوامل پایداری کنونی آب در مشهدالرضا چنین بیان کرد: مردم نقش بسزایی در رفتار مصرف آب داشته و موجب شده تا علیرغم افزایش دما و برگزاری رویداد‌های ملی همچون مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در روز‌های اوج مصرف، شاهد کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب نسبت به برنامه باشیم که در کشور بی نظیر است.