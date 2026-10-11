تیم‌های طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان و استقلال تهران در دومین روز رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال موفق به شکست حریفان شدند.

طبیعت، نفت آبادان و استقلال برندگان دومین روز پیش فصل لیگ برتر بسکتبال

طبیعت، نفت آبادان و استقلال برندگان دومین روز پیش فصل لیگ برتر بسکتبال



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر باشگاه‌های کشور که از پنجشنبه گذشته (۱۶ مهر) آغاز شد، (شنبه ۱۸ مهر) با برگزاری دیدار‌های روز دوم پیگیری شد.

در این روز از رقابت ها، سه دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان و استقلال تهران موفق به شکست حریفان شان شدند.

نتیجه ۳ دیدار برگزار شده در دومین روز رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

شنبه ١٨ مهر

*طبیعت اسلامشهر ٩٥ - گلنور اصفهان ٧٤

*نفت زاگرس جنوبی ٧٤ - نفت آبادان ٨٢

*نفت و گاز گچساران ٦٩ - استقلال تهران ٨٥

پنجشنبه گذشته و در چارچوب روز نخست پیش فصل لیگ برتر بسکتبال، ۲ دیدار برگزار شد که طی آن نفت آبادان و طبیعت اسلامشهر به ترتیب برابر گلنور اصفهان و نفت زاگرس جنوبی صاحب برتری شدند.

رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال دوشنبه با برگزاری ۲ دیدار پیگیری می‌شود.



برنامه این دیدار‌های به این شرح است:

دوشنبه ۲۰ مهر

* استقلال تهران - نفت زاگرس جنوبی

* کاله مازندران - نفت و گاز گچساران

رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال چهارشنبه (۲۲ مهر) با برگزاری تک دیدار طبیعت اسلامشهر و کاله مازندران به پایان می‌رسد.