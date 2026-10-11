

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ پاریس در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که حسن حاتمی و هومن صادق‌نیا، دو داور بین‌المللی کشورمان، در این آوردگاه جهانی به قضاوت پرداخته‌اند.

این حضور، نشان‌دهنده توانمندی، تجربه و شایستگی داوران ایرانی در عرصه‌های معتبر بین‌المللی بوده و بیانگر ظرفیت بالای داوری کشورمان است.

کمیته داوران فدراسیون تکواندو ایران ضمن تبریک این حضور ارزشمند، برای این دو داور گرامی آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.