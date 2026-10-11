مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو-معلم و همچنین پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵، امروز یکشنبه به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آن‌دسته از متقاضیانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند و یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، تا پایان امروز یکشنبه ۱۹ مهر فرصت دارند تا برای انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان امروز یکشنبه ۱۹ مهر نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور ، بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.

آزمون سراسری ۱۴۰۵ برای پذیرش دانشجوی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی روز‌های ۲۹ و ۳۰ مردادماه در گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، هنر، زبان‌های خارجی، ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار شد.

از مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب آزمون سراسری امسال، تعداد ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر برای رقابت در گروه آزمایشی علوم تجربی، ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر برای رقابت در گروه آزمایشی ریاضی و فنی، ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر برای شرکت در آزمون گروه علوم انسانی، ۶۴ هزار و ۱۹۹ نفر برای رقابت در گروه آزمایشی هنر و ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر برای رقابت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نام‌نویسی کرده بودند.