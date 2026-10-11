مردم ولایتمدار شهریار در دویست و بیست و چهارم شب تجمع شبانه، با سر دادن شعار‌های وحدت، اقتدار ایران زمین را در برابر دسیسه‌های خارجی به رخ کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان‌های شهرستان شهریار در شب دویست و بیست و چهارم، بار دیگر شاهد حضور پرشور مردمی بود که با تکیه بر همبستگی و اتحاد، پیام صلابت ایران را مخابره کردند.

حاضران در این اجتماع با اشاره به تاریخ پرافتخار و تمدن کهن ایران، تأکید کردند که این سرزمین همواره با تکیه بر اراده خود، بر توطئه‌های دشمنان پیروز شده است. این حضور مستمر در شب ۲۲۴، نشان‌دهنده هوشیاری مردم شهریار و پایبندی آن‌ها به حفظ استقلال و اقتدار ملی است.