مردم شهرستان پردیس در دویست و بیست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی خود، با تأکید بر وحدت ملی و پاسداری از هویت تاریخی ایران، اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را نشانه‌ای از تلاش برای تخریب اقتدار و استقلال کشور دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع، سخنان مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره تقابل با ایران با توجه به رویداد‌های تاریخی عصر هخامنشیان، به یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان تبدیل شد.

حاضران با اشاره به پیشینه کهن تمدن ایران و ایستادگی ایرانیان در برابر تهدید‌های تاریخی، این اظهارات را نشانه‌ای از مخالفت با اقتدار و استقلال ایران دانستند و تأکید کردند که هویت و تمدن ایرانی با تهدید و فشار از بین نخواهد رفت.

شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، مقابله با تهدید‌های خارجی را نیازمند تقویت توانمندی‌های کشور، هوشیاری در برابر جنگ روانی و پرهیز از اختلاف‌افکنی دانستند.