

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از مسابقات که جمعه گذشته به میزبانی پاریس آغاز شده بود، امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه با برگزاری رقابت‌های اوزان منهای ۴۹ کیلوگرم زنان و منهای ۸۰ کیلوگرم مردان به پایان می رسد. مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری، دو نماینده کشورمان در روز پایانی، در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.

بر همین اساس، مهران برخورداری دور نخست با «توماس سیتک» از جمهوری چک مبارزه می‌کند و در ادامه به مصاف «جسوربک جایسانوف» از ازبکستان می‌رود.

در سوی دیگر جدول، امیرسینا بختیاری ابتدا با «گودمار سیگورجانسون» از ایسلند مبارزه خواهد کرد و سپس به مصاف برنده دیدار نمایندگان فرانسه و برزیل می‌رود.

تیم کشورمان با هفت تکواندو کار در این مسابقات حضور دارد که تا پایان روز دوم ابوالفضل زندی و آرین سلیمی دو مدال طلا کسب کردند. مهدی رزمیان و محمد حسین یزدانی با باخت به دو مرد طلایی از دور مسابقات حذف شدند و ناهید کیانی هم به عنوان تنها نماینده بانوان از رسیدن به مدال بازماند.

رقابت‌های جایزه برگ فرانسه از رقابت‌های سطح G ۴ به شمار می‌رود و به نفرات برتر آن در مسیر کسب سهمیه المپیک امتیاز تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۶۰، ۳۶ و ۳۱.۶ امتیاز کسب می‌کنند.