مردم شهرستان قدس در دویست و بیست و چهارمین شب پیاپی حضور در خیابان‌ها، با سر دادن شعار‌های وحدت و همبستگی، بر تداوم ایستادگی و اراده خود در مسیر دفاع از وطن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قدس شب گذشته در ۲۲۴امین شب از اجتماعات مردمی خود، بار دیگر حضور فعال خود را در خیابان‌ها به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با سر دادن شعار‌هایی در راستای وحدت ملی و همبستگی، بر این نکته تأکید کردند که اراده و ایستادگی مردم، تکیه‌گاه اصلی کشور در برابر تهدیدات است. حاضران در این تجمع با اشاره به اهمیت میدان‌داری مردمی، تصریح کردند که این حضور مستمر تا دستیابی به پیروزی نهایی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی ادامه خواهد