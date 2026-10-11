مردم شهرستان پاکدشت در دویست و بیست و چهارمین شب اجتماع دفاع و ایستادگی برای وطن، اظهارات سران رژیم آمریکا را نشانه‌ای از درماندگی و استیصال این کشور در برابر ملت متمدن ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع شبانه مردم پاکدشت در شب دویست و بیست و چهارم، با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با محکوم کردن اراجیف ترامپ و اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا، این سخنان را «پاشیدن خاک بر چهره خورشید» و تلاش‌های بیهوده برای تخریب جایگاه ایران دانستند.

حاضران در این تجمع تصریح کردند که یاوه‌گویی‌های سران ایالات متحده، تنها گواه بر شکست و درماندگی این رژیم در برابر اراده ملت ایران است و تداوم این اجتماعات مردمی، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدات و توطئه‌های دشمنان وطن خواهد بود.