تداوم حضور مردم ولایت‌مدار پیشوا در شب دویست و بیست و چهارم اجتماعات مردمی، پیامی روشن از وحدت و مقاومت در برابر تهدیدات دشمنان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع شبانه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و حاضران با حضور در این میدان، بر تداوم همبستگی مردمی و حفظ روحیه مقاومت در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان تأکید کردند.

مردم پیشوا با استمرار حضور خود در این گردهمایی‌های شبانه، نشان دادند که همچنان بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند هستند و وحدت و همدلی را رمز عبور از مشکلات و مقابله با توطئه‌های دشمنان می‌دانند.

میدان شهید چمران پیشوا، همچنان صحنه حضور و همبستگی مردمی است؛ حضوری که در دویست‌وبیست‌وچهارمین شب نیز ادامه یافت.