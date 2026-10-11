مردم شهرستان قرچک در دویست و بیست و چهارمین شب پیاپی تجمع خود در میدان امام خمینی (ره)، بار دیگر بر تداوم حضور فعال و مقاومت تا دستیابی به پیروزی نهایی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع مردمی در میدان امام خمینی (ره) شهر قرچک، شب گذشته در ۲۲۴شب پیاپی خود برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع که در خونخواهی رهبر شهید امت گرد هم آمده بودند، بر این نکته تاکید کردند که حضور مستمر آنها تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

حاضران در این تجمع با اشاره به تاریخ افتخارآمیز ایران، تصریح کردند که ملت ایران از دوران باستان تاکنون همواره رویکردی عدالت‌خواه و استکبارستیز داشته و همواره با اتکا به روحیه مقاومت، بر دشوارترین چالش‌ها پیروز شده است.