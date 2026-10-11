معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت:کاهش صف انتظار متقاضیان و رفع موانع پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در اولویت بانک‌های عامل استان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت رفع موانع پرداخت تسهیلات و کوتاه‌شدن زمان انتظار متقاضیان تسهیلات ازدواج و ودیعه ی مسکن در استان افزود: اجرای دقیق تکالیف قانونی در حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و پاسخگویی به مطالبات مردم ضروری است.

سعید پورعلی افزود:عملکرد بانک‌ها باید متناسب با مسئولیت قانونی آن‌ها و با توجه به آثار مستقیم این تسهیلات بر زندگی مردم مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون استاندار لرستان با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده از سوی اداره‌کل امور زنان و خانواده و اداره‌کل ورزش و جوانان استان،گفت: در بررسی‌های انجام شده، علاوه بر وضعیت اعتبارات و میزان پرداخت‌ها، برخی موانع ساختاری، اداری و فنی هم شناسایی شده است.

پورعلی افزود: ضروری است بانک‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی عمل کنند و از مطالبه تضامین خارج از مقررات یا اعمال رویه‌هایی که موجب ایجاد مانع مضاعف برای متقاضیان می‌شود، خودداری کنند.

وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر بانک‌ها برای ایجاد وحدت رویه در پذیرش تضامین و تکمیل پرونده‌ها تأکید کرد و خواستار بررسی این موضوع در شورای هماهنگی بانک‌های استان شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان همچنین با اشاره به نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی و بررسی وضعیت منابع و اعتبارات آن‌ها، بر ضرورت شفافیت در اعلام میزان منابع تخصیصی، اعتبارات ابلاغی، پرداخت‌های انجام‌شده و تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در صف انتظار تأکید کرد.

پورعلی گفت : در دبیرخانه ستاد استانی جمعیت،گروه نظارت و پایش با هدف بررسی میدانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تشکیل شده است تا موانع اجرایی شناسایی و نتایج بررسی‌ها برای پیگیری و تصمیم‌گیری به مراجع مسئول منعکس شود.

وی افزود: نظارت بر عملکرد بانک‌ها باید به شناسایی مشکلات و اصلاح فرآیندها منجر شود؛هدف نهایی، تسریع در پرداخت تسهیلات، کاهش صف انتظار و جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری برای مردم است.

معاون استاندار لرستان با تأکید بر لزوم ایجاد تحرک بیشتر در شبکه بانکی استان برای انجام تکالیف قانونی، بیان کرد: باید سازوکارهای مؤثر ارزیابی عملکرد بانک‌ها و ابزارهای تشویقی و اصلاحی متناسب با نتایج ارزیابی‌ها فعال شود.

پورعلی با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات و پیگیری مستمر مطالبات مردم گفت: نتایج ارزیابی عملکرد بانک‌ها باید به‌صورت مستند ارائه شود و تعامل دستگاه‌های اجرایی با بانک‌هایی که عملکرد مؤثرتری در پرداخت تسهیلات دارند، در چارچوب ضوابط و با هدف تسهیل ارائه خدمات به مردم تقویت شود.

وی همچنین بر پیگیری مصوبات جلسه، رفع موانع موجود، هماهنگی بیشتر بانک‌های عامل و کاهش صف انتظار متقاضیان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تأکید کرد.