در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه ایران، استاد تمام رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، این سخنان را با تأکید بر پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورایی و تمدن کهن ایرانی پاسخ داد و تصریح کرد که شهادت‌طلبی نه یک ضعف، بلکه رمز پایداری ملت ایران در برابر دشمنان است و این «آلیاژ مستحکم» ملی و مذهبی، با سخنرانی‌های بی‌پایه درهم‌نخواهد شکست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع «اظهارات وزیر خارجه آمریکا ضد تمدن ایران، ابعاد و دلایل» درباره سخنرانی از سر ضعف روبیو و تمدن کهن و باستانی ایران و پیوند ایران با اسلام صحبت کرد. متن کامل این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

سوال: ایران با سابقه تاریخ و تمدن ۷ هزار ساله یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان محسوب می‌شود، اما برخی دشمنان قسم خورده کشور و ملت که خودشان بیشتر از ۳۰۰ سال قدمت ندارند همراه با اسلام هراسی و ایران هراسی به تخریب این سابقه تمدنی می‌پردازند. اشاره به تازه‌ترین مورد از گفته‌های روبیو وزیر خارجه آمریکا است که در سخنرانی در آتن گفته: هخامنشیان دشمن تمدن بودند و پیوند می‌زند جنگ کنونی علیه ایران و نبرد یونانیان با امپراطوری هخامنشیان را و از این منظر پرده برمی‌دارد از یک حقیقت و به دنبال توجیه اقدامات رژیم آمریکا علیه ملت ایران هستند. آقای دهقانی فیروزآبادی آمریکایی‌ها در طول این دو سال هرچه جلوتر می‌رویم نقاب‌های بیشتری را از چهره برمی‌دارند و به نظرم خیلی واضح‌تر و روشن‌تر ماهیت خودشان را برای دنیا روشن می‌کنند. تحلیل شما از اظهارات روبیو چیست.

دهقانی فیروزآبادی: بله تقریباً به نوعی می‌توانیم بگوییم اجماعی شکل گرفته در مورد انگیزه‌های آقای روبیو در بیان این گفته‌ها و مرور تاریخی و نوعی تاریخ نگاری وارونه.

نکته اول اینکه شاید یک هفته بعد از جنگ ۱۲ روزه هم گفتم جنگ ۱۲ روزه به طریق اولی جنگ رمضان بیانگر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ژئو استراتژیکی است و با توجه به صحبت‌های روبیو تمدنی فرهنگی است. یعنی این جنگ را نباید تقلیل گرایانه تحلیل کرد. جنگ سطوح مختلفی دارد: سطوح تمدنی فرهنگی، نظم جهانی و منطقه‌ای. یعنی این جنگ دارای لایه‌های متعددی است به مرور زمان کم کم لایه‌ها رو می‌شود. چند وقت پیش ترامپ گفت: ۵۱ سال است که با ایران قلدر مواجه هستیم. این یعنی حداقل ۴ سال آن برمی‌گردد به قبل از انقلاب. رئیس جمهور آمریکا خیلی هم مشکلش فقط با جمهوری اسلامی ایران نیست فرقی نمی‌کند چه کسی باشد. این صحبت‌ها آن لایه عمیق‌تر خصومت آمریکا را نشان می‌دهد که جالب است از جایی شروع می‌کند که در زمان شکوفایی تمدن ایران است در زمان هخامنشیان. پس از آن نیست که بگوییم حداقل از نظر دوستان باستان گرا و اوج تمدن ایران باستان را مثال می‌زند. گزینشی استفاده می‌کند.

به نظرم مهمترین نکته‌ای که می‌شود استنباط کرد این است که آمریکا لایه‌های مختلفی در برخورد با ایران تعریف کرده که سطحی‌ترین آن بر اساس منافع ملی و رفتار ایران تعریف می‌شود. این منازعه بُعد ایدئولوژیک، فرهنگی و تمدنی دارد. این صحبت‌ها باز تعریف و بازسازی همان تز برخورد جنگ تمدن‌ها است و آمریکا با ایران مستقل، مقتدر، متمدن، مترقی، مقاوم، معقول و منطقی مشکل دارد فارغ از نظام سیاسی. البته نظام‌های سیاسی می‌توانند این ابعاد را تقویت یا تضعیف کنند.

نکته خیلی جالب روبیو از اوج تمدن ایرانی شروع کرده. ایران امروز را دارد مقایسه می‌کند با هخامنشیان و خشایار شاه. با قاجار و فتحعلی شاه و شاه سلطان حسین مقایسه نمی‌کند؛ بنابراین این پیام خیلی مهمی برای ما دارد و هشداری که به زعم خودش دارد به تمدن غرب و به ویژه اروپایی‌ها می‌دهد. یعنی شما الان با ایرانی در اشل هخامنشی رو‌به‌رو هستید.

نکته دیگر اینکه در بخشی از این سخنان، متعرض تمدن و فرهنگ ایرانی می‌شود و مقدمه‌ای که شروع می‌کند این است که تمدن غرب در حال افول است یا آنجا که می‌گوید شما باید از این تمدن دفاع کنید و خودش مقایسه می‌کند که رئیس جمهور آمریکا وارث آن تمدن هستیم و داریم به مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم. انتظار داریم که جهان غرب مجموعاً به ویژه اروپا از ارزش‌های تمدنی خودش دفاع کند و یک جا هم متعرض اروپا می‌شود. می‌گوید امیدوارم اروپا از خواب طولانی بیدار شود. پس یک بخش سخنان روبیو تمدنی است. ضمیر ناخودآگاهش تجلی می‌کند که ما مشکلمان با جمهوری اسلامی و این دولت و آن دولت هم نیست. ما با ایران مقتدر و مستقل که از ما تبعیت نمی‌کنند مشکل داریم. حالا هرکس می‌خواهد باشد؛ مصدق باشد به سهم خودشان حتی یک دولت پیروی هم اگر در ایران باشد ولی صد در صد اطاعت نکند آن هم قابل قبول نیست.

یکی از شعار‌های بنیادین جمهوری اسلامی ایران، استقلال بوده. اهداف و انگیزه‌های سیاسی هم هست. به نظرم اینجا توجیه فلسفی قدرت طلبی به سلطه‌گری است. توجیه فلسفه تجاوزگری است. من این را شرق شناسی امنیتی نظامی نام می‌نهم.

شرق شناسی فلسفی تاریخی داشتیم که ادوارد سعید آن را مطرح کرد که چگونه غرب، بر اساس ذات انگاری و دوگانه انگاری خیر و شر، غرب مظهر خیر مطلق است و شرق مظهر شر مطلق است. همه خوبی‌ها نسبت داده می‌شود به غرب و همه بدی‌ها به شرق نسبت داده می‌شود. در صورتی که اگر تاریخ غرب را هم ورق بزنید یک پشت صفحه هم دارد. طبیعتاً اگر فردی بخواهد تاریخ غرب را منصفانه تدریس و از آن صحبت کند، فکر می‌کنم آن پشت صفحه می‌رسد به روبیو و ترامپ.

یعنی این تمدن یک روی دیگری هم دارد. جنایاتی که شده هم بخشی از آن تاریخ است. این سخنان نوعی زمان پریشی مفرد است. یعنی شبیه سازی تاریخی برای هویت سازی سلبی و معلوم می‌شود که آمریکا در جنگ با ایران کم آورده. این‌ها بر اساس ژئوپلیتیک و نفت توجیه می‌کردند ظاهراً نشده الان می‌خواهد همه اعوان و انصار را بر اساس ایجاد هویت مشترک غربی و دگرسازی تمدنی از ایران تعریف کند. سطح منازعه را ارتقا داده. از سطح منازعه منافع رقابت ژئوپلیتیک، آورده به دگرسازی تمدنی.

یکی از اهدافش این است که بازسازی کند آن اتحاد و ائتلاف فرا آتلانتیکی را. از اینکه تمدن غرب رو به افول است و دارد سقوط می‌کند شما باید به مسئولیت تاریخی تان عمل کنید. می‌خواهد برسد به اینکه اروپا از خواب بیدار شوید و به سردمداری ترامپ بپردازید. البته آن حادثه تاریخی خشایار شاه که روبیو به آن ارجاع می‌دهد یک قبل و بعد دارد. قبلش اولاً ما باید در آن بستر و واقعه تاریخی که رخ داده، واقعه تاریخ را تحلیل کنیم. نمی‌توانید بر اساس زمان حال، ۲ هزار و ۵۰۰ سال را تفسیر کنید. حتی اقدام خشایار شاه در حمله به آتن پاسخ یا دفاعی است از تجاوزی که آتن به سارد داشت، یکی از ساتراپ‌های آن زمان هخامنشی و اتفاقاً آنجا را آتش زدند. اینکه قبلش است. پس اگر می‌خواهید بگویید خشایار شاه چه کار کرد؟ قبلش باید بگویید که آتنی‌ها چه کار کردند؟

کاش روبیو اولاً سیاست ارسطو و جمهور افلاطون را می‌خواند. فکر می‌کنم نخوانده، چون اگر می‌خواند دال مرکزی سیاست، عقل است. یعنی قوه عقلانیه بین قوه شهوانیه و غضبیه، اعتدال ایجاد می‌کند. یعنی آنجا اصالت با عقل است. شما شهوت قدرت طلبی را نمی‌توانید با قوه غضبیه آنها می‌گویند افتخار. روحیه شجاعت آن چیزی که نظم می‌دهد به فکر و به عمل سیاسی، عقل است. شاید من ندیدم. سخنرانی را که خواندم، عقل در آن ندیدم. یعنی در آن ارجاع به عقل نیست.

دوم اندیشه افلاطون بر اساس عدالت است. اگر شما می‌خواهید تمدن یونان را مطرح کنید، عدالت کجای این است. شما می‌خواهید سلطه‌گری قدرت طلبی، شهوت و تجاوز را بر اساس یک وجه از تمدن غربی، توجیه فلسفی کنید. به قول روبیو آتن در مقابل خشایار شاه ایستاد و حمله ایرانی‌ها را دفع کرد، چند سال بعد چه اتفاقی افتاد؟ جنگ‌های پلوپونزی اتفاق افتاد. یعنی آتن با اسپارت وارد جنگ می‌شود، زنان و مردان را می‌کشد و زنان و کودکان را به اسارت می‌برند برای اینکه توسعه طلبی قدرت مطلق. اتفاقا این بیشتر به ترامپ می‌خورد. اگر بخواهیم شبیه سازی تاریخی کنیم جنگ‌های پلوپونزی برخوردی که آتن با اسپارت داشت بیشتر با این شرایط جور در می‌آید. اینکه در یونان روبیو ارجاع می‌دهد به خشایار شاه که بعد از آن جنگ‌های تاریخ پلوپونزی است که آنجا بیشتر به ترامپ می‌خورد این است که متحدین ما و در مقابل ایران ایستادیم ولی شما الان باید از ما اطاعت کنید. ما همانطوری که با دشمن برخورد کنیم، متحدین ما هم باید از قدرت تبعیت کنند. خوب آنهایی که قدرت دارند توسیدید می‌گوید هر کاری می‌خواهند بکنند آنهایی هم که ندارند هر چه می‌گویند باید گوش کنند. این یعنی چه؟ یعنی اروپای متحد. اولاً که ارجاع به ناسیونالیسم می‌دهد و کلاً اتحادیه اروپا و همگرایی اروپا را نفی می‌کند. یعنی همه ارزش‌هایی که اروپایی‌ها بر اساس تمدن یونان و آتن و روم استوار کردند که کلاً نفی می‌کند پیام این است که شما باید از منطق قدرت تبعیت کنید، حالا در لفافه تمدنی، ایجاد هویت سلبی که سلطه آمریکا را مجدد بازسازی کند.

انگیزه‌های شخصی هم وجود دارد. یعنی روبیو در رقابت با ونس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸. این جا می‌خواهد بگوید، آن کسی که سردمدار آمریکای اول یا جنبش تفکر ماگاست، میت امریکن گرید اگیمز، اصطلاحی از همین وزن به نظر از صحبت روبیو استخراج کردم. «موگا میگ ویس گرید اگیمز» یعنی از سطح ملی آورده به سطح تمدنی. تا حالا می‌گفتیم آمریکا را مجددا بزرگ کنیم، الان می‌گوید غرب را مجددا بزرگ کنیم. شما می‌پذیرید که غرب رو به افول است؟ آن جا تهدیداتی که می‌آورد. فراز‌هایی که به ایران متعرض می‌شود. می‌گوید: تهدید‌ها رقابت قدرت‌های بزرگ است، می‌رسد به نظم جهانی. یک وجهی از این جنگ تمدنی است. یک وجهی نظم جهانی است که ایران براساس تعریفی که دارند در مثلث چین - روسیه و ایران به عنوان بازیگرانی که می‌خواهند نظم جهانی را اصلاح کنند یا می‌خواهند تغییر دهند. آن جا تعرض به روسیه و چین هم هست، به خصوص به چین که دشمنان ما از اهمال کاری غرب سوء استفاده کردند و ما را تضعیف می‌کنند، پس جمع شویم در مقابل آن تهدید‌هایی که براساس نظریه هانتینگتون، برخورد تمدن ها. ته هفت و هشت تمدن، می‌رسد به تمدن غربی، کنفسیوس، ارتودکس، اسلام. کی الان سردمدارش است؟ آمریکا، چین، روسیه و ایران، مربع هویتی - تمدنی، که به زعم گفتند ما به ضعیف‌ترین حلقه تمدنی داریم حمله می‌کنیم. خوب است خودش فهمید که به قوی‌ترین حلقه تمدنی دارد حمله می‌کند و یک جای دیگر هم متعرض می‌شود که این هم مثل همه برخورد‌ها و خوانش‌هایی که این‌ها از ارزش‌ها دارند، این سخنرانی، تناقض بنیادین هم دارد. یک دوگانه معیار دوگانه هم در آن است: آن جا دارد از شجاعت، از مقاومت، از افتخار، غرور و عزت صحبت می‌کند که آتن در مقابل خشایارشاه ایستاد.

من می‌گویم امروز اگر بخواهیم به مردم دنیا نمونه این چیز‌هایی که تو تعریف می‌کنی را بگوییم، ایران امروزست. یعنی اگر بخواهیم بگوییم، آتن در مقابل یک نیروی نظامی ایستاد و کشتی‌های شان را غرق کرد، ما الان در مقابل بزرگ‌ترین قدرت نظامی، بزرگ‌ترین سلطه‌ای که تاریخ سراغ دارد ایستادیم و کشتی و ماشین جنگی آمریکا در تنگه هرمز را به گل نشاندیم. اگر قرارست کسی سنبل این مقاومت باشد، مدرسه شجره طیبه میناب است. آن‌ها هستند و مقاومت کردند. ما نفهمیدیم، مقاومت، غرور، افتخار و عزت برای بعضی خوب است، برای بعضی بد. البته این‌ها همه تمدن شان براساس معیار‌های دوگانه استوار شده. این سنبل، این مقاومت و این چیزی که تو می‌گویی برای دیگران اگر می‌خواهی نقل کنی، دقیقا برعکس است.

سوال: خیلی طراحی از قبل فکر شده برای آن داشتند، به لحاظ رسانه‌ای و تصویری که او برود در آتن بایستد، پشت تصویرش، تصویر آثار باستانی یونان، محل آکروپلیس باشد، در این فضا این حرف‌ها زا بزند که چیز ماندگاری باشد برای دنیا و اثرگذار، ولی به نظر این کارکرد را نداشت.

دهقانی فیروزآبادی: نه تنها این کارکرد را نداشت، به قول خودش می‌گویند کانتر پلوتاکتیو هم بود. یعنی نتیجه عکس هم داد. کسی که می‌خواهد از چیزی حرف بزند، به قول ما عوام باید به قیافه اش بخورد. اگر قرار باشد تقسیم کاری شود و ما قرار باشد بگوییم تاریخ باستان، تاریخ غرب را، درس بدهید احتمالا آن وجه تمدن غربی که نسل کشی و جنایت علیه انسانیت، بیشتر به قیافه او می‌خورد. اگر می‌خواهد بیاد از همین تاریخ باستان شروع کند. اسکندر را می‌ستاید، می‌گوید جهان را فتح کرد. خشایارشاه هم جهان را فتح می‌کرد. نمی‌فهمم یک جایی فتح جهان خوب است، یک جایی بدست. تو می‌گویی آکروپلیس را آتش زد، پرسپولیس را کی آتش زد؟ این قهرمان جهان غرب می‌گویند اسکندر کبیر که پایتخت چه امپراطوری را آتش می‌زند که کوروش کبیر بنیاد گذاشته. لوح حقوق بشر کوروش کبیر مال کیست؟ چند سال قبل از خشایارشاه است. کی اولین امپراطوری چند ملیتی را براساس رعایت حقوق همه اعوان و ادیان برقرار کرد؟ در ایران زمین است. قوم یهود، که در طول تاریخ با همه بد بودند، حداقل با کوروش خوب هستند. چون کوروش این‌ها را از دست بخت النصر نجات داد. آقای روبیو تو اگر تاریخ ایران باستان را برای مردم جهان بازگو می‌کنی، کوروش در آن است، کاوه و فریدون و فردوسی و مولوی و خوارزمی و بیرونی و جابرابن حیان داخلش است. اصلا آقای روبیو شما قبول داری روایت خطی از تاریخ ایران باستان و یونان باستان می‌کنی تا به امروز. ما قبول می‌کنیم. عصر روشنگری و رنسانس در مغرب زمین نتیجه اش چیست؟ این هادر عصر تاریکی هستند.

نمی‌دانند افلاطون و ارسطو کی بودند و چی نوشتند. مسلمانان که در ایران زمین و با مجاهدت علمی و تمدن سازی ایرانیان بارو شد، ترجمه کردند آثار یونانی را. آن وقت غربی‌ها از آثار ابن سینا و فارابی و دیگران استفاده کردند. یونانی‌ها چی گفتند؟ روایت روبیو حلقه مفقوده‌ای دارد، یک جهش تاریخی دارد. شما نمی‌توانید تاریخ را اسکید کنید. قبول شما بنا کردید تمدن به قول خودتان، معاصر غرب را بر پایه‌های تمدن آتن و روم، نهضت ترجمه اش مال کجا بود؟ آقای روبیو بد نیست تاریخ ویل دورانت را هم بخوانی. خیام و خوارزمی و بیرونی و ابن سینا اگر نبودند، شما اصلا می‌دانستید یونان باستان چی بود؟ اصلا افلاطون کی بود؟ شما تمدن باستان تان را از ما گرفتید.

سوال: معلوم نبود الان در کوبا چکار می‌باید می‌کردند؟

دهقانی فیروزآبادی: یک جایی اصطلاح زشتی به کار برد، نمی‌خواهم مجددا بگویم. اگر قرار باشد چراغ تمدن و مشعل تمدن را که در بازی‌های المپیک دست به دست می‌کنند، چند قرن ما حمل کردیم و آوردیم در مغرب زمین، متاسفانه تمدن افلاطونی، ارسطویی از آن درنیامد. استعمار اروپایی از آن درآمد. پرتغال، اسپانیا، بریتانیا از آن در آمد، تهش رسیده به آمریکا. شما چه نسبتی دارید به تمدن افلاطونی و ارسطویی؟ عقلانیت در کار‌های تان است؟ عدالت در کار‌های تان است؟ آقای روبیو اگر قرار باشد تاریخ را روایت کنید، لطفا نسل کشی سرخپوستان آمریکا را روایت کن. تاریخ برده داری آمریکا را که میلیون‌ها انسان بیگناه در آفریقا تا برسند به آمریکا نصف شان جان دادند، بقیه زیر کار اجباری و شکنجه شما مردند. شما که کلمبوس می‌آوری، خوب در آمریکای لاتین چکار کرده؟ شما می‌گویی که از تبار اسپانیایی‌ها هستم، لطفا یک تاریخ عملکرد اسپانیایی‌ها در آمریکای لاتین به ما بده، می‌خواهیم تقلب کنیم. این‌ها را روایت کن: هیروشیما به تو می‌آید که روایت کنی، ناکازاکی می‌آید، ویتنام، عراق، افغانستان، مدرسه میناب به تو می‌آید که روایت کنی که مردم بدانند تمدن غرب یک روی دیگر هم دارد، پرچمدار تمدن غرب شمایید؟ مهم‌ترین تهدید تمدن غرب، ارزش‌هایی که او از آن صحبت می‌کند تیم ترامپ است. ترامپ دست راستش روبیوست، خود اروپایی‌ها شاکی‌اند، که همه ارزش‌هایی که او در آکروپلیس می‌گوید ناقضش آمریکای ترامپ است. شما به اخلاق پایبند بودید؟ به آزادی پایبند بودید؟

همان روزی که در آتن صحبت می‌کند، آن جا حکومت نظامی است. کلی مخالفین آن جا صحبت کردند، شما چی می‌گویی؟ حالا شما یک چیزی هم بگو که بقیه حداقل به قول قدیمی‌ها وجهی به شارع داشته باشد. حرف‌ها خیلی جالب و خوب است. من می‌گویم ضمیر ناخودآگاه این ها، حرف‌هایی را بیان می‌کند که واقعا با ساعت‌ها سخنرانی و تحلیل و فیلم‌ها نمی‌شود دید.

سوال: کسی باور نمی‌کند، خودش اعتراف می‌کند؟

دهقانی فیروزآبادی: باور نمی‌کند، این ضمیر ناخودآگاه است. بوش پسر در بحث‌های یازده سپتامبر یک دفعه از دهنش پرید گفت: جنگ صلیبی است. همه آمریکا بسیج شد که پرزیدنت منظورش این نبود، اتفاقا پرزیدنت منظورش همین بود.

می‌گویند اگر زبان مادری یک نفر را بخواهید تست کنید، برو یک سیلی به او بزن، او به زبان مادری عکس العمل نشان می‌دهد، شما اگر کنه تمدنی فردی را بخواهید بسنجید، بگذارید در شرایطی که الان ترامپ و روبیو و آمریکا هستند، آن مکنونات قلبی را بر سر زبان می‌آورد، این‌ها به ایران تجاوز کردند، فرزندان ما را کشتند. بزرگان را ترور کردند، به شیر و پیل رحم نکردند، گفتند ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. خشایارشاه جمهوری اسلامی است. هخامنشیان، سنبل ایران باستان، بنیان گذار یکی از بنیانگذاران تمدن بشری. پس معلوم می‌شود که با جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند. قطعا مشکل دارند منتها این شاخه رویی اش است، ریشه خیلی عمیق‌تر از این هاست.

بعضی از همکاران من گفتند چرا گفتی که این جنگ، جنگ تمدنی - هویتی است. او خودش با زبان فصیح می‌گوید؛ بنابراین باید حواس مان باشد که این دوگانه سازی و دوگانه انگاری‌ها را در ما اثر نکند. این‌ها با تمدن ایرانی مشکل دارند. آن موقع در چارچوب هایی، امروز به گونه‌های دیگر. اصل تمدنی که براساس شهوت، غضب و کمتر براساس عقلانیت است، درست است که عقلانیت در بعد از قرون وسطی حالا با آن تعریفی که خودشان می‌کنند، نه آن چیزی که افلاطون و این‌ها می‌گفتند وجود دارد. آن جا او هم می‌گوید فردگرایی و منفعت طلبی این‌ها را به عنوان ارزش دارد، ولی این که مجددا یک برتری جویی، یک استثنا گرایی، نوعی استعمار جدید. استعمار حرفش چی بود؟ به سایر اقوام و به سایر ملت‌ها می‌گفت: شما عقل تان نمی‌رسد، ما باید سرزمین تان را آباد کنیم و یکی از ابعاد این سخنرانی سفیدشویی استعمار در مغرب زمین است. همه این مواردی که او به عنوان سنبل تمدن غربی و قهرمانان مغرب زمین، یاد می‌برد همه شان سردمداران استعمار ملل دیگر هستند؛ بنابراین ما باید به این باور برسیم که خوشبختانه ایران الان، با ایران زمان هخامنشیان دارد مقایسه می‌شود به لحاظ قدرت، به لحاظ مقاومت. نکته دیگر اینکه او هم می‌پذیرد تمدن غربی رو به افول است، تهییج می‌کند که بیایید به کمک و بیش از حد خودش را، چون همه دستاورد‌های تمدن مغرب زمین را الان او متجلی می‌کند در آمریکا و در ترامپ. یعنی اینکه فرض کنید اسکندر دیگری در مغرب زمین آمده شما بیایید کمک کنید ما تمدن را مجدد احیا کنیم و این به نظرم تحول بسیار مهمی است و نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در اهدافشان واقعاً ناکام ماندند.

سوال: حالا کل ماجرای سخنرانی و تصویرسازی و کار رسانه‌ای که کردند با عکسی که یکی از سفارتخانه‌های ایران منتشر کرد، عکس آفتابه قدیم به نظرم با همان عکس شست همه اینها را برد ولی اتفاق دیگر هم که در ضمن این ماجرا افتاد این است که برخی کسانی که در گروه اپوزیسیون ایران تعریف می‌شوند و خارج نشین‌هایی هستند که خیلی ادعای ایرانی بودن و آریایی بودن می‌کردند امروز روبیو تکلیف آنها را هم روشن کرد. آنها هم فهمیدند که آمریکا مشکلش با تمام این تمدن است که تو هم می‌توانی جزئی از آن باشی.

دهقانی فیروزآبادی: هرکس فارسی صحبت می‌کند معلوم نیست ایرانی باشد. دوم ما قهرمانان ملی داشتیم. در طول تاریخ آریوبرزان داشتیم، امام قلی خان داشتیم، ستارخان و باقر خان داشتیم، باکری داشتیم، باقری داشتیم، سلیمانی داشتیم، رئیسعلی دلواری داشتیم، مصدق داشتیم، مدرس داشتیم اینها ملی‌گرا و وطن پرست و وطن دوست بودند، مسلمان بودند. مسلمان نبودند اینهایش را بگذریم ولی در ایرانیت مشترک بودند. اینها از کیان کشور دفاع کردند. همزمان آقاخان نوری هم داریم، قائم مقام داریم، امیرکبیر داریم و دیگران را هم داریم. پس ایران زمین هم خائن داشته هم خادم. باید اینها را بدانیم. ما نمی‌خواهیم بگوییم از زمان هخامنشیان تا امروز همه ایرانیان وطن پرست و خادم ملت بودند. نه، خائن هم داشتیم در طول تاریخ بوده الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. پس فارسی صحبت کردن لقلقه زبان از ایران دفاع کردن یک چیز است. حالا می‌گویید که ایرانی نیستید یک چیز دیگر هستید، قبول. شما که ادعا دارید وارث کوروش کبیر هستید اینکه به آن اقتدا می‌کنید می‌گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم خب یا علی.

سوال: امروز از کسی استمداد کمک می‌کنید که خودش دارد علیه این ماجرا حرف می‌زند.

دهقانی فیروزآبادی: یعنی آن قهرمانی که شما به آن افتخار می‌کنید او به عنوان سمبل شیطانیت معرفی می‌کند. لااقل از قهرمانتان دفاع کنید. یعنی ما که بین ایران و جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت تفکیک قائل نبودیم بله ایران در طول تاریخ مذاهب مختلف داشته، آیین‌های مختلف داشته ولی تمدن و فرهنگ استمرار داشته. آنجا به ما طعنه می‌زند که اینها مرگ را ستایش می‌کنند اینها شهادت را هدف می‌دانند، کودکانی که عملیات انتحاری می‌کنند؛ قهرمانانشان هستند. می‌خواهم بگویم آقای روبیو ما وارثان فرهنگ عاشورا هستیم و سیاوش هستیم. بله اگر قرار باشد بین ذلت و شهادت یکی را انتخاب کنیم تردید نکن شهادت را انتخاب می‌کنیم و رمز پایداری ایرانیان در همین بوده. شهادت یکی از مولفه‌های قدرت ما است، چون دشمن کجا بیشتر حساسیت نشان می‌دهد و امام خمینی (ره) فرمودند ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. ما حتماً افتخار می‌کنیم قهرمانان ما همان کودکان بی‌گناهی هستند که شما در میناب شهید کردید ولی ما آریو برزن هم داریم، امام قلی خان هم داریم، باکری و باقری و سلیمانی و شهید خامنه‌ای و در راس آن هم اینطور بگویم این ملت فرزندان کوروش هستند، پیروان پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلوات الله علیه هستند، شیعیان علی بن ابیطالب و امام حسین علیه السلام هستند. آقای روبیو این آلیاژ مستحکم را تو با یک سخنرانی در آکروپلیس نمی‌توانی بشکنی و ما می‌دانیم که به دیوار سخت خوردی.

سوال: و اتفاقاً این آلیاژ را محکم‌تر کردی هرچه برخی خواستند این فاصله را بیندازند ایران را از جمهوری اسلامی جدا کنند او دارد هی آنها را به هم متصل می‌کند.

دهقانی فیروزآبادی: اعتقادم این است شاید بعضی‌ها نظر مرا نپسندند. من ایرانی اسلامی را قائل نیستم، فرهنگ ایرانی است الان کجای فرهنگ ما می‌توانید بگویید اینجایش ایرانی است اینجایش اسلامی است؟ سمبل ایرانیت و آیین‌های ایرانی نوروز است. ما چگونه سفره هفت سین می‌اندازیم؟ چی می‌گویید، این جوری نیست و این چنان در هم تنیده شده که پولاد آب دیده شده و این‌ها هر چی تلاش کنند، نمی‌توانند، چون تفکیک ناپذیرست.

سوال: الان چه شرایطی در منطقه و کلان‌تر در دنیا حاکم است که وزیر خارجه آمریکا را وامی دارد که این حرف‌ها را بزند، یا ترامپ را در جنگ ۴۰ روزه وا می‌داشت که راجع به نابودی تمدن ایران صحبت کند، این نقاب‌ها از صورت شان بردارند، شرایطی که آن‌ها دارند چیست که باعث می‌شود این طور اظهارنظر کنند؟

دهقانی فیروزآبادی: اگر بخواهیم نتیجه آخر را اول بگوییم، به هیچ کدام از اهداف شان نرسیدند. آمریکایی‌ها طراحی استراتژیک کرده بودند. باز آن جا معتقدم که در سه سطح است: سطح نظم بین المللی، سطح نظم منطقه‌ای و خود ایران. الان اگر از پایین شروع کنیم، این‌ها فکر می‌کردند، همان طور که ونزوئلا منابع نفتش را گرفتند، چهار روزه ایران را می‌گیرند و منابع نفتش را تصاحب می‌کنند، این از نظر ملی. به لحاظ استراتژیک با منابع عظیم اگر بتوانند تصاحب کنند، این چقدر قدرت آمریک را در سطح بین المللی ارتقا می‌دهد؟ و دنبال منابع نفت ایران بودند. در سند امنیت ملی آمریکا هم اشاره می‌شود که خاورمیانه برای آن‌ها اولویت ندارد، ولی دو سه جمله در آن است که همه اش برمی گردد به ایران. یک: اجازه نمی‌دهیم دشمنان بر منابع نفت مسلط شوند، این ضمیرش برمی گردد یک به ایران، دو به چین، دوم: ما اجازه نمی‌دهیم دشمنان بر مسیر‌ها و تنگه‌های انتقال انرژی مسلط شوند، این هم می‌شود تنگه هرمز و باب المندب، این هم ما هستیم و چین.

اگر این‌ها ایران را می‌گرفتند، خلیج فارس و منطقه را هم یکدست می‌کردند، نظم هژمونی که یا مستقیم یا نیابتی برقرار می‌کردند، براساس آن طرح پیمان‌های ابراهیم. کسی که بر خاورمیانه مسلط شود، حالا یک زمانی در آن تقسیمات ژئوپلیتیک می‌گفتند ریم لند، کمربند حاشیه‌ای. این جا الان بخشی از قلب زمین است، در تعریف مجددی که ما از ژئوپلیتیک می‌کنیم، کسی که بر خلیج فارس مسلط باشد، ارتقای قدرتی پیدا می‌کند در سطح بین المللی. یک: خودش قدرت را کسب می‌کند دوم: رقیب سطح جهانی قدرت را از دست می‌دهد، این جا بازی، بازی حاصل جمع صفرست. یعنی تصاحب ایران و منطقه یک واحد اگر بگوییم یک امتیاز برای آمریکاست، منهای منفی برای چین است. در سطح جهانی از زمان اوباما بحث چرخش به آسیاپاسفیک، امروزه می‌گویند آرام، اقیانوس هند بود که این جا بتوانند با چین مهارش کنند. در منطقه هم این جوری بوده، ولی الان به شرایطی رسیدند که روبیو آن جا می‌گوید تمدن غرب رو به افول است. خودش هم که عصاره اش را آورده در آمریکا، یعنی آمریکا رو به افول است. افول هم که می‌گوییم آن قدرت بلامنازع و تسلط و غلبه بلامنازعی که بر دنیا و منطقه داشت دارد از دست می‌دهد. این‌ها می‌گوید که کمک کنید و نگذاریم این افول کند. پس به هیچ کدام از اهداف شان نه در سطح ملی ایران رسیدند، نه در سطح منطقه، نه در سطح بین المللی، مضاف بر این که اعتبار و ابرقدرتی آمریکا هم مخدوش شده. می‌توانید بزرگ‌ترین قدرت نظامی باشید، ولی مهم این است که آمریکا با مشکل تبدیل قدرت به دست آورد‌های اقتصادی و سیاسی مواجه شده. شما می‌توانید به کشوری تجاوز کنید، ولی به اهداف تان نمی‌توانید برسید. این که انتظارشان این بوده که ایران را چهار روزه می‌گیریم و تصاحب می‌کنیم، بعدش گفتند دو هفته، چهار هفته، شش هفته، یک ماه، دوماه، الان شده شش ماه، هفت ماه، به هیچ کدام از اهداف شان نرسیدند.

سوال: قدرتی که نتواند تاکتیک‌های خودش را به راهبرد تبدیل کند این نشانه‌های افول و شکستش است.

دهقانی فیروزآبادی: نهایتا که می‌خواهند بگویند پیروزی‌های تاکتیکی داشتیم، پیروزی‌های راهبردی نداشته. یکی دیگر نکته مهمی است راهبرد نظامی با راهبرد کلان فرق می‌کند. این راهبرد نظامی شما با شکست مواجه شده، چه برسد به راهبرد کلانی که به آن دست پیدا نکردید؛ بنابراین این از سر عصبانیت است که استمداد می‌طلبد، شیطان می‌خواهد همه اعوان و انصارش را جمع کند.