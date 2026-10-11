نیروهای مسلح آماده‌اند تا از دارایی‌ها و ثروت‌های ملی ایرانیان قاطعانه دفاع کنند و هر جا و هر چقدر که لازم است آمریکا را سرجایش بنشانند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در شنبه ۱۸ مهر به این شرح است:

سرمقاله امشب را با محوریت تودهنی ایرانی‌ها به وزیر خارجه دولت تروریستی آمریکا شروع می‌کنیم. بعد از پاسخ‌های محکم دبیرشورای عالی امنیت ملی به سخنان کینه ورزانه روبیو که از او خواست زانوزدن والرین در برابر پادشاه ایران را به یاد بیاورد، واکنش سیاسیون و اهالی فضای مجازی در دفاع از هویت و تمدن ایرانی همچنان در جریان است. روبیو ریشه دشمنی آمریکا با ایران فراتر از جمهوری اسلامی و تا سده پنجم پیش از میلاد و زمان شکست تاریخی یونانی‌ها از خشایار امپراطور ایران عقب برده بود.

حالا عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاریخ ۲۰۰-۳۰۰ ساله و سراسر خونریزانه و استعماری آمریکایی‌ها را یادآوری کرده و گفته ذات خبیث شان مشکل با ایران و ایرانی است. صفحه مجازی سفارت ایران در بوسنی به شیوه خودش از خجالت روبیو در آمده گفته هی روبیو خوب به آفتابه نگاه کن، همین آفتابه دو هزار و ششصد ساله ده برابر آمریکا قدمت دارد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت حرف‌های مقام آمریکایی از زاویه هویتی و تاریخی نگاه کرده و گفته تحریف تاریخ نمی‌تواند از جایگاه ملت ایران کم کند. برخی مجازی نویس‌ها هم صحبت‌های آقای شهید را بازنشر کردند که مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی نیست و ذاتا با ایران و ایرانی مشکل دارد.

مشکل آمریکا فقط با برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران نیست و خواسته هاش حدیقف و تمامی ندارد، این یعنی دشمن آمریکا و صهیون با ما ورای موضوع امروزی است، شاهدش صحبت‌های امروز رئیس دولت تروریستی آمریکاست که اینومین بار از ایران خواسته همه چیزش بده وگرنه ایرانی وجود نخواهد داشت، این جا در ایران، اما نیرو‌های مسلح آماده‌اند تا از دارایی‌ها و ثروت‌های ملی ایرانیان قاطعانه دفاع کنند و هر جا و هرچقدر که لازم است آمریکا را سرجاش بشانند و هزینه تجاوز را با بالا بردن آمار جنازه نظامیان آمریکایی بالا ببرند.

جنازه‌هایی که وزارت جنگ آمریکا هر چند وقت یک بار بی سروصدا و چراغ خاموش آمارشان را افزایش می‌دهد چنانچه به آخرین مرتبه به ۲۱ کشته برده که دو نفر از آمار قبلی است، نشریه آمریکایی اینترست نوشته وزارت جنگ آمریکا همین الان از دادن آمار تلفات واقعی جنگ با ایران خودداری می‌کند. یک سانسور درباره وضع پایگاه آمریکا در غرب آسیا صدق می‌کند، کراپیونیک افسر سابق ارتش آمریکا گفته پایگاه‌های آمریکا در منطقه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت دیدند و طوری ویران و از چرخه خارج شدند که دیگر به درد نمی‌خورند و حالا واشنگتن با گزینه‌های محدودی روبه روست.

این را بگذارید کنار نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو که آمار داده میزان رضایت از عملکرد ترامپ به ۳۰ درصد سقوط کرده، غیر از شکست‌های نظامی آمریکا در برابر ایران بالا رفتن قیمت سوخت با بسته شدن تنگه هرمز از علل این وضع و اوضاع است، در این شرایط واقعا توپ توی زمین آمریکاست. انتخاب بین این که شروط هفت گانه آمریکا بپذیرد یا مثل آتنی‌ها نتیجه اش را ببیند. آن‌هایی که وقتی شهر ایرانی سارک را به آتش کشیدند لشکر ایران چنان تنبیه شان کرد که وزیر خارجه آمریکا امروز هم دردش را حس می‌کند.

آره این جا ایران است، آتش جواب آتش، این جا ایران است و یانکی‌ها بدانند که همان طور که آن‌هایی که قبل از او بودند و آرزوی فروپاشی ایران را با خودشان به گور بردند، ما هزاران سال است که این جاییم و باز هم دشمنان مان را شکست می‌دهیم. این را در این هفت ماهه از تنگه هرمز تا اجتماعات شبانه نشان دادیم با موشک‌ها و پهباد‌های مان، با گرد آمدن‌های مان حول رهبری و پرچم سه رنگ ایران.

نویسنده: محمدجواد رضاسلطانی