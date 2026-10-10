مراسم روز جهانی تخم مرغ در مدارس لرستان
به مناسبت روز جهانی تخممرغ ،مراسمی با هدف صرف صبحانه سالم در هنرستان دخترانه گیاهان دارویی زاگرس خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:به مناسبت روز جهانی تخممرغ، مراسمی با هدف ترویج فرهنگ مصرف این ماده غذایی و آشنایی دانشآموزان با اهمیت تغذیه سالم، در هنرستان دخترانه گیاهان دارویی زاگرس خرمآباد برگزار شد
نامداری افزود:برای سال ۱۴۰۵، تولید دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن تخممرغ در کشور هدفگذاری شده، در لرستان هم سالانه ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن تخممرغ تولید میشود، در حالی که نیاز مصرف استان ح ۲۲ هزار تن و سالانه نزدیک به ۶ هزار تن از این محصول از دیگر استانها تأمین میشود.
تخممرغ، منبعی ارزشمند از پروتئین باکیفیت، ویتامینها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه ضروریه، ماده غذایی مغذی که در رشد و حفظ سلامت بدن، تقویت استخوانها و دندانها و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی نقش دارد.