به مناسبت روز جهانی تخم‌مرغ ،مراسمی با هدف صرف صبحانه سالم در هنرستان دخترانه گیاهان دارویی زاگرس خرم‌آباد برگزار شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:به م ناسبت روز جهانی تخم‌مرغ، مراسمی با هدف ترویج فرهنگ مصرف این ماده غذایی و آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت تغذیه سالم، در هنرستان دخترانه گیاهان دارویی زاگرس خرم‌آباد برگزار شد به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

نامداری افزود: برای سال ۱۴۰۵، تولید دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور هدف‌گذاری شده، در لرستان هم سالانه ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌شود، در حالی که نیاز مصرف استان ح ۲۲ هزار تن و سالانه نزدیک به ۶ هزار تن از این محصول از دیگر استان‌ها تأمین می‌شود.