به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در شب ۲۲۳ حماسه ی سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار بر عهد و وفاداری خود با قائد شهید امت ،پیروی از ولایت ،حمایت از نیروهای مسلح و جبهه ی مقاومت ایستاده‌اند.

در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.



در این حضور حماسی مردم استان لرستان همگام و هم صدا با مردم سراسر ایران اسلامی با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر حفظ سنگر خیابان و پایبندی به ارزشها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از این مرز و بوم تأکید کردند.

