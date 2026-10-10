اجتماع دانشجویی تا آخرین نفس به یاد امام شهید، شهدای دانشجو و اساتید شهید برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبر گزاری صدا و سیما بزرگداشت و اجتماع دانشجویی به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شه‌دای جنگ رمضان در دانشگاه شریف بعد از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار شد.

در این مراسم که با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و با مداحی سید مجید بنی فاطمه و مهدی رسولی همراه بود

دانشجویان فریاد خون خواهی سر دادند.

دانشجویان دانشگاه شریف با فریاد یا لثارات الامام خون خواه امام شهید شدند و با سر دادن شعار لبیک یا خامنه‌ای با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.