\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f4\u06f6\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0634\u0627\u0644\u06cc\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u0648\u062f\u0628 \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u062a \u0628\u0631\u0646\u062c \u0631\u0641\u062a.\u00a0\n