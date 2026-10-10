پژوهشگران دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین با تکیه بر دانش بومی، موفق به ساخت دستگاه پیشرفته بازرسی سطح مایعات با فناوری اشعه ایکس شدند؛ دستاوردی که ضمن ارتقای استاندارد‌های کنترل کیفیت در صنایع بسته‌بندی، از خروج ارز جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محققان و متخصصان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با هدف رفع نیاز‌های فناورانه بخش صنعت، موفق شدند پس از ماه‌ها تلاش و پژوهش، دستگاه بازرسی سطح مایعات را با بهره‌گیری از فناوری اشعه ایکس طراحی و بومی‌سازی کنند.

این دستگاه که پیش‌تر از نمونه‌های خارجی وارد می‌شد، در خطوط بسته‌بندی صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی کاربرد حیاتی دارد و قادر است با دقت بسیار بالا، سطح پرشدگی مایعات درون بطری‌ها یا ظروف را بدون دخالت دست و در سرعت‌های بسیار بالا بررسی و ظروف معیوب را از چرخه خارج کند.

بومی‌سازی این تکنولوژی، علاوه بر کاهش هزینه‌های خرید تجهیزات مشابه خارجی و صرفه‌جویی ارزی، امکان پشتیبانی فنی، تعمیر و به‌روزرسانی آن را توسط متخصصان داخلی فراهم کرده است که گامی مهم در مسیر خودکفایی صنایع بسته‌بندی کشور محسوب می‌شود.

استفاده از فناوری اشعه ایکس در این دستگاه، دقت عملکرد آن را نسبت به روش‌های سنتی و سنسور‌های معمولی به‌مراتب افزایش داده و تضمین‌کننده سلامت و کیفیت نهایی محصول برای مصرف‌کننده است.

گفتنی است، این دستاورد فناورانه که حاصل تلاش تیم‌های پژوهشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) است، اکنون آماده بهره‌برداری در واحد‌های صنعتی کشور است تا با جایگزینی نمونه‌های وارداتی، چرخه تولید ملی با اتکا به دانش بومی شتاب بیشتری گیرد.