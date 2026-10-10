ساکنان و گردشگران کیش در دویست و بیست و چهارمین شب از حماسه خیابان با حضور در اجتماع شبانه مردمی فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

طنین مرگ بر امریکا ساکنان کیش در دویست و بیست و چهارمین شب از حماسه خیابان

طنین مرگ بر امریکا ساکنان کیش در دویست و بیست و چهارمین شب از حماسه خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان کیش با حضور در میدان ساحل با فریاد‌های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب پاسخ یاوه گویی‌های ترامپ تروریست را در خیابان دادند.

شرکت کنندگان بر همبستگی و اتحاد ملت ایران تاکید کردند و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح کشورمان برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.