بارش‌های پاییزی و در پیش رو بودن پدیده ی ال‌نینو در کشور و استان لرستان گفت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت کاری طرح های پیشگیری از سیلاب در استان اجرا شده است و دستگاه‌های اجرایی با جدیت و فوریت بیشتری برای تکمیل اقدامات باقی‌مانده اقدام کنند تا پیش از آغاز بارش‌های سنگین پاییز، آمادگی لازم در استان ایجاد شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به



احسان کرم‌ زاده بیان کرد: با نزدیک‌شدن وقوع پدیده النینو، نواقص برخی پل‌ها و دیواره‌های رودخانه‌ها در استان و طرح های پیشگیرانه ی ناتمام در لرستان، نگرانی از خسارات احتمالی سیلاب را جدی‌تر کرده است که باید دستگاه های اجرایی استان با هماهنگی و سرعت بیشتری وظایف تعیین‌شده را انجام دهند.



وی با اشاره به وضعیت برخی دیواره‌های رودخانه و پل‌ها در خرم‌آباد، نسبت به خطراتی که نواقص موجود می‌تواند برای منازل مسکونی ایجاد کند هشدار داده و بر ضرورت رفع این مشکلات تأکید کرده است.



کرم‌زاده با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در مدیریت رودخانه‌ها، پل‌ها و کانال‌های بحرانی در استان افزود: سهم و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها، راهداری، بنیاد مسکن و شرکت آب منطقه‌ای مشخص شده است و همه دستگاه‌ها باید متناسب با وظایف تعیین‌شده، اقدامات خود را انجام دهند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به وضعیت برخی طرح های عمرانی در بستر رودخانه خرم‌آباد گفت: در جریان اجرای طرحهای سلخت پل، برخی دیواره‌ها تخریب شده یا برای تردد ماشین‌آلات عملیات اجرایی دستخوش تغییر شده‌اند که این موارد باید با قید فوریت بررسی و اصلاح شوند.

کرم‌زاده با اشاره به تجربه سیلاب‌های گذشته و ورود آب به منازل مسکونی در برخی مناطق تأکید کرد: در سیلاب‌های قبلی، عواملی از جمله وضعیت پل‌ها و دیواره‌های رودخانه در بروز خسارت نقش داشتند؛ از این‌رو، در شرایط فعلی نباید اجازه داد نواقص موجود به تهدیدی برای منازل و اموال مردم تبدیل شود.

وی افزود:در برخی نقاط، تخریب دیواره‌های ساحلی می‌تواند مسیر ورود آب به محدوده‌های مسکونی را باز کند و در صورت وقوع سیلاب، خطرات جدی به همراه داشته باشد. این موارد باید در بازدیدهای میدانی بررسی شود و دستگاه‌های مسئول برای رفع نواقص احتمالی اقدام کنند.













