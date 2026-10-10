طوفان ایسایاس چند ایالت آمریکا را دربرگرفته و دو کشته برجای گذاشته است و باعث قطع برق صدها هزار آمریکایی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سی ان ان، با ورود طوفان «ایسایاس» به سواحل آمریکا، برق بیش از ۸۷۴ هزار مشترک در سه ایالت جنوب شرق این کشور قطع شده است.

این طوفان روز جمعه واردِ آمریکا شد و به سرعت از آلاباما به سمت شمال حرکت کرد. سرعت باد در این طوفان به ۱۹۳ کیلومتر در ساعت رسید، اما اکنون به حدود ۵۵ کیلومتر در ساعت کاهش یافته است.

با آغاز این طوفان، برق بیش از ۸۷۴ هزار مشترک در سه ایالت آمریکا قطع شده است. بر این اساس، تا صبح امروز به وقت آمریکا، شمار مشترکان بدون برق در ایالت فلوریدا به ۴۲۹ هزار و ۹۴۶ نفر رسیده است و آلاباما با ۳۲۱ هزار و ۸۱۹ مشترک و جورجیا با ۱۲۲ هزار و ۴۱۷ مشترک در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به مردم آلاباما هشدار داده شده است تا برای بدترین شرایط آماده شوند و نگرانی‌هایی از احتمال وقوع «گردباد‌های ناشی از طوفان» وجود دارد. مقامات محلی از ساکنان برخی مناطق خواسته‌اند تا از جاده‌ها دور بمانند.

در حالی که طوفان ایسایاس در حال خروج از ایالت فلوریدا است، فرماندار ایالت ران دیسانتیس از ساکنان خواست تا در چند روز آینده همچنان جانب احتیاط را رعایت کنند و احتمال وقوع سیل را در نظر بگیرند.

دیسانتیس در این باره گفت: «ممکن است آب‌های سیلابی وجود داشته باشد. از آنها دور بمانید.» فرماندار اشاره کرد که جراحات و مرگ‌ها اغلب در روز‌های پس از وقوع طوفان رخ می‌دهند. دیسانتیس گفت که وضعیت هنوز «بسیار خطرناک است.»

روز جمعه دستورات تخلیه برای تعدادی از شهرستان‌ها در امتداد ساحل در آلاباما و فلوریدا صادر شد.

تا کنون، دو مورد مرگ به دلیل این طوفان گزارش شده است. یک مرگ در شهرستان اسکامبیا در غرب فلوریدا و دیگری در بیرمنگام، آلاباما، رخ داد.

مدیریت اضطراری شهرستان سانتا روز شنبه اعلام کرد که بیشتر جاده‌های شهرستان «به دلیل سقوط درختان و تیر‌های برق، غیرقابل عبور» هستند. مقامات از ساکنان می‌خواهند که «مگر در موارد کاملاً ضروری» سفر نکنند.

باد‌های تند در این شهرستان جمعه شب به بیش از ۱۰۰ مایل بر ساعت (حدود ۱۶۱ کیلومتر بر ساعت) رسید و تا ساعت ۹ صبح شنبه به وقت محلی، بیش از ۸۰٪ مشتریان بدون برق هستند.

بارش شدید باران باعث صدور هشدار سیل ناگهانی برای بیش از دو میلیون نفر در آتلانتا شده است. علاوه بر این، آب خانه‌ها نیز در ناوار بیچ، از ظهر جمعه قطع شده است.