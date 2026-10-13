به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان از ارتقای ۱۰۰ پله‌ای این دانشگاه در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها در سال ۲۰۲۷ مؤسسه تایمز آموزش عالی خبر داد.

امید رحمانی،افزود : دانشگاه زنجان در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها در سال ۲۰۲۷ مؤسسه تایمز آموزش عالی (Times Higher Education)، با ارتقای ۱۰۰ پله‌ای نسبت به سال گذشته، در بازه رتبه‌ای ۱۴۰۱ تا ۱۶۰۰ دانشگاه‌های جهان قرار گرفته است.

وی افزود: امتیاز لازم برای قرار گرفتن در این بازه بین ۲۷.۳ تا ۳۰.۴ بوده و دانشگاه زنجان با کسب امتیاز ۲۹.۲ در بخش بالایی این بازه قرار گرفته است. در رتبه‌بندی سال جاری، علاوه بر این بازه، خوشه‌های رتبه‌ای ۱۶۰۱ تا ۱۸۰۰، ۱۸۰۱ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به بالا نیز در نظر گرفته شده است.

رحمانی با اشاره به روند صعودی امتیاز دانشگاه زنجان در سه سال اخیر، گفت: بررسی امتیاز کلی دانشگاه نشان می‌دهد عملکرد دانشگاه در رتبه‌بندی جهانی تایمز روندی افزایشی داشته است؛ به‌طوری که امتیاز کلی دانشگاه از ۲۳ در سال ۲۰۲۵ به ۲۶.۲۸ در سال ۲۰۲۶ و سپس به ۲۹.۲۰ در سال ۲۰۲۷ افزایش یافته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان ادامه داد: بر این اساس، امتیاز دانشگاه در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱۴.۲۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ نسبت به سال ۲۰۲۶، ۱۱.۱۱ درصد رشد داشته است.

او با اشاره به پنج محور اصلی رتبه‌بندی جهانی تایمز، اظهار کرد: این رتبه‌بندی در پنج محور اصلی شامل آموزش با وزن ۲۹.۵ درصد، محیط پژوهش با وزن ۲۹ درصد، کیفیت پژوهش با وزن ۳۰ درصد، صنعت با وزن چهار درصد و چشم‌انداز بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد انجام می‌شود و بررسی عملکرد دانشگاه زنجان در سال ۲۰۲۷ نسبت به سال گذشته، حاکی از بهبود امتیاز دانشگاه در تمامی این محورهاست.

رحمانی توضیح داد: در محور آموزش، امتیاز دانشگاه از ۲۵.۹ در سال ۲۰۲۶ به ۲۹.۵ در سال ۲۰۲۷ افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۳.۹ درصدی است. در محور محیط پژوهش نیز امتیاز دانشگاه از ۱۳.۷ به ۱۸.۳ رسیده و رشد ۳۳.۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: امتیاز دانشگاه زنجان در محور کیفیت پژوهش نیز از ۳۸ به ۳۸.۴ افزایش یافته است. همچنین امتیاز محور صنعت از ۲۷.۹ به ۳۵.۳ رسیده که معادل رشد ۲۶.۵۲ درصدی است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان عنوان کرد: در محور چشم‌انداز بین‌المللی نیز امتیاز دانشگاه از ۲۸.۶ در سال ۲۰۲۶ به ۳۰.۱ در سال ۲۰۲۷ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۵.۲۴ درصدی در این شاخص است.

رحمانی همچنین با اشاره به وضعیت دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این رتبه‌بندی گفت: بر اساس بررسی روند بیش از ۱۰۰ دانشگاه زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه زنجان در میان چهار دانشگاهی قرار دارد که توانسته‌اند روند صعودی خود را در رتبه‌بندی جهانی تایمز حفظ کنند.

وی این موفقیت را حاصل تلاش و همکاری مجموعه دانشگاه زنجان دانست و افزود: این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش، همدلی و همکاری اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه در مسیر ارتقای کیفیت آموزش، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و بهبود شاخص‌های عملکرد دانشگاه است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان از تلاش و مشارکت تمامی اعضای دانشگاه در کسب این جایگاه قدردانی کرد و گفت: امید است با تداوم این همکاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه، شاهد استمرار روند پیشرفت و ارتقای جایگاه دانشگاه زنجان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.