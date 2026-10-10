بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال، مطلقاً ممنوع است و در صورت ادامه، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه مؤسسه اعتباری و مدیران ذیربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی اقدام برخی مؤسسات اعتباری در تمهید و تسهیل شرایط خرید و فروش برخط طلا بین آحاد جامعه، این اقدام مغایر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و بعضاً به‌عنوان عامل مخرب، بازدارنده و تضعیف‌کننده اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارتی این بانک عمل می‌کند.

بر اساس این گزارش، با عنایت به ماهیت معاملات برخط طلا از منظر امکان تبدیل سریع وجوه ریالی به دارایی با قابلیت حفظ ارزش، معاملات مزبور می‌تواند بستر بالقوه‌ای برای فرآیند لایه‌گذاری و اختفای منشأ وجوه فراهم کند؛ به‌ویژه در مواردی که تراکنش‌ها به صورت متعدد، خرد و در بازه‌های زمانی کوتاه انجام شود.

همچنین پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا و امکان انجام معاملات متعدد و برخط، ریسک انجام تراکنش‌های خرد ساختاریافته با هدف دور زدن کنترل‌های مبارزه با پولشویی و کاهش حساسیت سامانه‌های نظارتی را افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی همچنین تأکید می‌کند ارائه چنین خدماتی به هر نحوی از انحاء توسط مؤسسات اعتباری مطلقاً ممنوع است؛ لذا در صورت مباشرت یا مشارکت مؤسسه اعتباری به هر طریقی در عرضه خدمات خرید و فروش برخط طلا، باید ارائه خدمات موصوف به‌طور کامل متوقف شود. در غیر این صورت، بلافاصله اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی وفق قوانین و مقررات ناظر، در قبال آن بانک و مدیران ذی‌ربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مراتب طی بخشنامه شماره ۱۷۵۶۷۱ مورخ ۱۳ مهر به شبکه بانکی اعلام شده است.