مدیرکل بنیاد مسکن ایلام از اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ رمضان در استان خبر داد و گفت: تاکنون خسارت بیش از ۱۰ هزار متقاضی در بخش تعمیرات و اسباب و اثاثیه منزل پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست ستاد بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ رمضان که با حضور استاندار ایلام و به‌صورت ویدئوکنفرانس با فرمانداران شهرستان‌ها برگزار شد؛ آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده و اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی و بازسازی این مناطق بررسی شد.

حبیب الله محبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام؛ با اشاره به ارزیابی خسارت‌ها در ۱۶ شهر و سه روستا گفت: ۱۵ هزار و ۲۸۰ متقاضی در سامانه ثبت‌نام کردند که ارزیابی خسارت همه آنها انجام شده است.

وی افزود: تاکنون خسارت بیش از ۱۰ هزار متقاضی در بخش اسباب و اثاثیه و تعمیرات پرداخت شده و در بخش واحد‌های احداثی نیز پرداخت خسارت به متقاضیان واجد شرایط در حال انجام است.

وی با بیان این که تاکنون ۴۶ واحد احداثی موفق به دریافت پروانه ساخت شده‌اند، گفت: خسارت این واحد‌ها متناسب با مراحل ساخت در قالب مرحله اول یا دوم به‌طور کامل پرداخت شده است.

استاندار ایلام نیز در این نشست با تأکید بر تسریع در پرداخت خسارت‌ها اظهار کرد: بخشی از کمک‌های بلاعوض برای واحد‌های تعمیری و احداثی از طریق بنیاد مسکن پرداخت شده و مابقی نیز در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات پرداخت خواهد شد.

احمد کرمی افزود: بخشی از خسارت‌های مربوط به اسباب و اثاثیه منازل مسکونی و واحد‌های تجاری نیز از طریق بنیاد برکت و بنیاد علوی پرداخت شده است و تلاش می‌شود روند حمایت از آسیب‌دیدگان با انسجام و سرعت بیشتری ادامه یابد.

از مجموع ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ در کشور، ۷۰۰ میلیارد تومان به استان ایلام اختصاص یافته است.