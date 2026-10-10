اوقات شرعی ۱۹ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۱۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۶ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۳ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: لَیسَ مِنّا وَ لاکَرامَةَ مَن کانَ فی مِصر فِیهِ مِاَئةُ الفٍ أو یَزیدونَ وَ کانَ فی ذَلِکَ المِصر أحَدٌ أورَعَ مِنهُ

از ما نیست و کرامتی ندارد آنکه در شهری صد هزار نفری با بیشتر زندگی کند و در آن شهر کسی باتقواتر از او باشد.

کافی ج ۲ ص ۷۸

احکام شرعی:

مراسم عيد‌الزهراء (سلام الله عليها)

سوال) نظر شما راجع به برگزارى مراسمى به اسم عيدالزهراء (سلام الله عليها) چيست؟

جواب) هر عملى که وسيله سوء استفاده دشمنان اسلام يا موجب تفرقه بين مسلمين شود، حرام و ممنوع است. (استفتائات مقام معظم رهبری)