به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام اسدالله جعفری در ادامه افزود: خوشبختانه با هم افزایی درون دستگاهی در استان اصفهان و با محوریت استانداری اصفهان در حوزه بازرسی در استان همواره مثبت و خوب عمل شده است.

حجت‌الاسلام جعفری در ادامه گفت: بازرسی در حوزه قضایی یک اصل اساسی است که همواره باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و امسال در این حوزه استان اصفهان در پرونده های مختلف اعم از مالی، اراضی و کیفری تعداد پرونده های سامان دهی شده نسبت به قبل افزایش قابل توجه ای داشته که این نشانه ای از هم افزایی دستگاه های استانی بوده است.

در پایان این نشست رئیس سازمان بازرسی کل استان اصفهان تقدیر شد.