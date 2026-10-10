استاندار قم ظرفیت‌های علمی و فناورانه مرکز نور را پشتوانه‌ای ارزشمند برای استان و کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این توانمندی‌ها تأکید کرد.

ظرفیت‌های فاخر مرکز نور قم، پشتوانه علمی و فناورانه استان و کشور است

ظرفیت‌های فاخر مرکز نور قم، پشتوانه علمی و فناورانه استان و کشور است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنام‌جو در نشست مشترک با رئیس و معاونان مرکز نور، ضمن قدردانی از تلاش‌های پژوهشگران، اساتید و فعالان این مجموعه، گفت: هدف مدیریت استان، ایجاد همکاری و هم‌افزایی همه‌جانبه با مرکز نور برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند آن در حل مسائل و چالش‌های فرهنگی است و استانداری نیز آمادگی دارد در این مسیر حمایت‌های لازم را انجام دهد.

استاندار قم با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری افزود: به‌جای ایجاد مجموعه‌ها و زیرساخت‌های جدید و تحمیل هزینه‌های مضاعف، باید از ظرفیت‌ها و امکانات کم‌نظیری که در مرکز نور ایجاد شده است، استفاده کنیم و این مجموعه را به‌عنوان مرجعی تخصصی در سطح استان و کشور بیش از پیش معرفی کنیم.

بهنام‌جو با اشاره به زیرساخت‌های تخصصی موجود در مرکز نور تصریح کرد: تولید محصولات فرهنگی، هنری و چندرسانه‌ای به دانش و تخصص ویژه نیاز دارد و شایسته است دستگاه‌های مختلف به‌جای آغاز فعالیت‌های موازی، از توانمندی‌های مراکز تخصصی بهره بگیرندو مدیریت استان نیز برای معرفی خدمات و ظرفیت‌های مرکز نور به جامعه، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل دارد.

وی همچنین رعایت الزامات پدافندی و پیشگیرانه در توسعه سکو‌های علمی، فرهنگی و فناورانه را ضروری دانست و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا ظرفیت‌های علمی و فناوری این مجموعه به بهترین شکل در خدمت جامعه قرار گیرد و آثار و نتایج آن به‌صورت ملموس در زندگی مردم نمایان شود.

استاندار قم با تأکید بر لزوم پیوند میان ظرفیت‌های پژوهشی مرکز نور و زبان هنر و رسانه، گفت: این مرکز دسترسی به معارف و متون تخصصی را تسهیل کرده است، اما ضرورت امروز، تبدیل این گنجینه علمی به محتوای جذاب، سریع، کاربردی و متناسب با نیاز نسل جوان است.

وی با اشاره به نقش مدارس و دانشگاه‌ها در انتقال این محتوا افزود: نباید اجازه داد اقیانوس پژوهش و معارف در قالب‌های سنتی محصور بماند؛ بلکه باید با تولید آثار هنری، ویدئو‌های اثرگذار و محصولات چندرسانه‌ای، زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان و دانشجویان از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

بهنام‌جو، همکاری مرکز نور با آموزش‌وپرورش را در این زمینه ضروری دانست و خاطرنشان کرد: پژوهش‌های علمی و مقالات معتبر می‌توانند مبنای تولید آثار هنری و بسته‌های محتوایی کاربردی قرار گیرند؛ اقدامی که با مشارکت مراکز تخصصی و آموزشی می‌تواند پاسخ‌گویی به نیاز‌های فرهنگی و تربیتی نسل جدید را تقویت کند.

نماینده عالی دولت در استان قم با اشاره به تحول خدمات پژوهشی مرکز نور، به‌ویژه از طریق نسخه‌های همراه و ابزار‌های دیجیتال، این خدمات را فرصتی ارزشمند برای طلاب و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی دانست و گفت: این امکانات روند انجام تحقیقات علمی و تدوین مقالات را متحول کرده است.

وی با تأکید بر تغییر الگوی دسترسی نوجوانان به اطلاعات در عصر هوش مصنوعی افزود: نسل جدید به‌صورت مستقیم از ابزار‌های دیجیتال و هوش مصنوعی استفاده می‌کند؛ بنابراین، اگر محتوای علمی و پژوهشی معتبر و متناسب با نیاز این نسل به‌موقع در اختیار آنان قرار نگیرد، فاصله میان ظرفیت‌های علمی موجود و نیاز‌های واقعی نوجوانان و جوانان افزایش خواهد یافت.

استاندار قم همچنین پیشنهاد کرد با بهره‌گیری از توان علمی و فناورانه مرکز نور، دوره‌های آموزشی کاربردی برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شود تا آنان ضمن آشنایی با آخرین تحولات هوش مصنوعی، شیوه‌های استفاده مؤثر از این فناوری را در فعالیت‌های اداری و مدیریتی فراگیرند.

وی بر ضرورت ایجاد ارتباطی ساختاریافته میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز دانشگاهی و مجموعه‌های تخصصی، از جمله کمیته تولید محتوای شورای فضای مجازی استان، تأکید کرد.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود، تدوین پاسخ‌های منسجم، چندبعدی و کاربردی به مسائل فرهنگی و اجتماعی را از جمله زمینه‌های مهم همکاری با مرکز نور برشمرد و اظهار کرد: درباره بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی، پژوهش‌های معتبری در حوزه‌های روان‌شناختی، اجتماعی، محیطی و سیاسی وجود دارد که می‌توان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و توان پژوهشی مرکز نور، آنها را استخراج و در قالب پاسخ‌های مستند و لینک‌محور، همراه با ارجاع مستقیم به منابع علمی، ارائه کرد.

وی افزود: چنین رویکردی می‌تواند به ارتقای نظام تصمیم‌گیری، افزایش اثربخشی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و پاسخ‌گویی دقیق‌تر به نیاز‌های نسل جوان کمک کند.

استاندار قم در پایان با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از طرح‌های مشترک و گسترش تعاملات با مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این مجموعه در مسیر حل مسائل استان و توسعه خدمات فرهنگی و دیجیتال تأکید کرد.