رئیس پلیس‌راه خراسان‌شمالی از بارش باران در همه محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ پرویز رضایی نسب اظهار داشت: با توجه به بارندگی در تمامی محور‌های مواصلاتی استان، رانندگان ضمن رعایت فاصله طولی مناسب و تمرکز کامل هنگام رانندگی، از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها و مناسب بودن عاج لاستیک‌های خودرو اطمینان حاصل کنند.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ تصادف منجر به جرح یا فوت در محور‌های استان گزارش نشده است.