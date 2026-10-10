به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین؛ مهدی‌خانی، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قزوین با تشریح وضعیت حادثه‌خیزی استان گفت: «استان قزوین با وجود وسعت محدود، به دلیل تنوع مخاطرات، کلکسیونی از انواع حوادث از جمله زلزله، سیل، فرونشست، ریزگرد و سوانح صنعتی را تجربه می‌کند که این موضوع لزوم آمادگی شبانه‌روزی تمام دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و نظامی را دوچندان می‌کند.»

تجهیز زیرساخت‌ها و شناسایی نقاط پرخطر

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای توان امدادی استان گفت: «از محل اعتبارات مدیریت بحران، تجهیزات امدادی جدیدی خریداری و در اختیار دستگاه‌های متولی از جمله بنیاد مسکن، بهزیستی و شهرداری‌ها قرار گرفته است. همچنین، پیگیری برای خرید پهپادهای اطفای حریق جهت پوشش ساختمان‌های بلندمرتبه و تکمیل ششمین سالن چندمنظوره مدیریت بحران در شهر الوند از اولویت‌های فعلی ماست.»

وی درباره وضعیت لرزه‌خیزی استان افزود: «با شناسایی ۳۶ گسل فعال و مشکوک، پایش شبانه‌روزی از طریق ۵ ایستگاه لرزه‌نگاری و ۳۸ دستگاه شتاب‌نگاری انجام می‌شود. گسل شمال قزوین با ۸۰۰ سال سکون، مهم‌ترین کانون نگران‌کننده برای ماست که نیازمند توجه ویژه است.»

هشدار درباره سیل و فرونشست

مهدی‌خانی با اشاره به شناسایی ۲۴۰ نقطه پرخطر سیلاب در سطح استان خاطرنشان کرد: «با توجه به پیش‌بینی بارش‌های بیش از حد نرمال و احتمال رگبارهای شدید، لایروبی رودخانه‌ها، رفع انسداد آب‌گذرها و استقرار ماشین‌آلات در نقاط حادثه‌خیز به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد. همچنین وضعیت فرونشست زمین در استان که در برخی نقاط به ۳۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد، زنگ خطری برای تأسیسات زیربنایی و روستایی است که اقدامات مطالعاتی برای مدیریت آن در حال انجام است.»

مردم؛ رکن اصلی امداد و نجات

مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان با تأکید بر نقش کلیدی مردم در حوادث، تصریح کرد: «اولین امدادگر در هر حادثه، بازماندگان همان حادثه هستند. بر همین اساس، برگزاری مانورهای «ساعت صفر»، آموزش‌های همگانی و برگزاری زنگ ایمنی مدارس با هدف ارتقای فرهنگ آمادگی در جامعه به‌صورت جدی دنبال می‌شود. استان قزوین همچنین به عنوان استان معین برای ۷ استان همجوار تعیین شده و آمادگی کامل برای پشتیبانی یا دریافت کمک در شرایط بحرانی را دارد.»

مدیرکل مدیریت بحران استان با تشریح اقدامات در حوزه کاهش خسارات ناشی از حوادث، از تداوم پوشش بیمه‌ای ساختمان‌های مسکونی و رایگان شدن بیمه ۱۷ محصول کشاورزی در سال جاری خبر داد.

مهدی‌خانی با اشاره به اینکه گام‌های موثری در حوزه مدیریت بحران برداشته شده است، اظهار داشت: برای سومین سال پیاپی، تمامی ساختمان‌های مسکونی دارای کنتور در شهرها و روستاهای استان تحت پوشش بیمه قرار دارند. وی تصریح کرد شهروندان و روستاییان در صورت بروز حادثه می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یا اداره کل مدیریت بحران استان، نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند؛ موضوعی که ممکن است بسیاری از مردم از آن بی‌اطلاع باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: دولت با اختصاص اعتبار به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، ۱۷ قلم محصول کشاورزی را به صورت رایگان بیمه کرده است. وی از کشاورزان استان خواست تا برای بهره‌مندی از این خدمات، هرچه سریع‌تر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

این مقام مسئول همچنین به جذب اعتبارات ویژه برای مقابله با تنش آبی اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری و گذشته در حوزه تنش آبی جذب شده است.

مهدی‌خانی در پایان، پروژه انتقال آب سد طالقان به ۱۹۴ روستا و ۱۴ شهر استان را یکی از پروژه‌های کم‌نظیر در سطح کشور خواند که با پیگیری‌های استاندار و تخصیص اعتبارات لازم در سفر رئیس‌جمهور به قزوین، در حال انجام است.