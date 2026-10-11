جشن بزرگ روز کودک با هدف تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و اجرای برنامه‌های شاد و آموزشی برای نوآموزان کودکستانی در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئيس اداره تعليم و تربيت کودک آموزش و پرورش استان یزد گفت: هم‌زمان با هفته ملی کودک جشن بزرگ روز کودک به همت کودکستان‌های دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به مدت دو شب در یکی از واحدهای تجاری یزد برگزار شد.

آذري فرد افزود: این جشن با هدف ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای کودکان و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی در میان نوآموزان کودکستانی برگزار شد.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های شاد و جذاب اجرای عموشوتی و برپایی غرفه‌های آموزشی و فرهنگی از جمله بخش‌های این رویداد بود که با استقبال کودکان و خانواده‌های آنان همراه شد.

رئيس اداره تعليم و تربيت کودک آموزش و پرورش استان یزد با تأکید بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در دوران کودکی گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای حضور خانواده‌ها در کنار کودکان و بهره‌مندی نوآموزان از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در فضایی شاد فراهم می‌کند.