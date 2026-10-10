مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت: حاج رستم محمدی احمد محمودی، شاعر آیینی و پدر شهید «محمدباقر محمدی احمد محمودی»، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهار محال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و اجور ایثارگران استان گفت: شاعر آیینی حاج رستم محمدی احمد محمودی و پدر شهید 《محمدباقر محمدی احمد محمودی》دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود:شهید محمدباقر محمدی احمد محمودی" بیســت و هشــتم دی،۱۳۴۹ در روســتای میهه از توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد.

وی گفت: پدرش حاج رســتم، از شعرای آیینی بود این شهید تا پایان دوره ابتدایی درس خواند و از سوی بسیج در جبهه حضور یافت.

بیست و هشــتم فروردین،۱۳۶۷ در فاو عراق به شهادت رســید. پیکر مطهرش را چند ماه بعد تشییع و در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.