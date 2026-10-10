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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت: حاج رستم محمدی احمد محمودی، شاعر آیینی و پدر شهید «محمدباقر محمدی احمد محمودی»، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهار محال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و اجور ایثارگران استان گفت: شاعر آیینی حاج رستم محمدی احمد محمودی و پدر شهید 《محمدباقر محمدی احمد محمودی》دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
خسروی افزود:شهید محمدباقر محمدی احمد محمودی" بیســت و هشــتم دی،۱۳۴۹ در روســتای میهه از توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد.
وی گفت: پدرش حاج رســتم، از شعرای آیینی بود این شهید تا پایان دوره ابتدایی درس خواند و از سوی بسیج در جبهه حضور یافت.
بیست و هشــتم فروردین،۱۳۶۷ در فاو عراق به شهادت رســید. پیکر مطهرش را چند ماه بعد تشییع و در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.